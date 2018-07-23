Spiegel: Італія підозрює волонтерів у сприянні нелегальній міграції

Прокуратура сицилійського міста Трапані розпочала провадження проти понад 20 рятувальників, котрих підозрюють у сприянні нелегальній міграції до Італії. Про це в суботу, 28 липня, повідомила агенція AFP із посиланням на німецьке видання Spiegel.

Серед підозрюваних італійськими правоохоронцями рятувальників - представники неурядових організацій "Лікарі без кордонів", Save the Children ("Врятуймо дітей"), а також десятеро членів команди судна Iuventa ("Ювента") німецької неурядової організації Jugend rettet ("Молодь рятує").

Минулого року італійська влада вже заарештовувала судно "Ювента", котре займалося порятунком мігрантів у Середземному морі. Нині, як пише Spiegel, італійські слідчі підозрюють команду судна у співпраці з нелегальними перевізниками мігрантів з Лівії.

Нагадаємо, що Італія виступає проти прийому врятованих у Середземному морі біженців. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який дотримується жорсткої антимігрантської позиції, заборонив рятувальним суднам недержавних організацій заходити в порти Італії. Уряд Італії також планує відмовитися приймати врятованих у Середземному морі мігрантів, яких доставляють кораблі рятувальної місії ЄС "Софія".