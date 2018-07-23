 Spiegel: Італія підозрює волонтерів у сприянні нелегальній міграції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

Spiegel: Італія підозрює волонтерів у сприянні нелегальній міграції

В Італії почалося розслідування діяльності волонтерів-рятувальників мігрантів. Їм закидають сприяння нелегальній міграції, повідомило німецьке видання Spiegel.

Порятунок біженців у Середземному морі

Порятунок біженців у Середземному морі

Прокуратура сицилійського міста Трапані розпочала провадження проти понад 20 рятувальників, котрих підозрюють у сприянні нелегальній міграції до Італії. Про це в суботу, 28 липня, повідомила агенція AFP із посиланням на німецьке видання Spiegel.

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Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам. (28.06.2018)

Італія хоче заборонити кораблям міжнародних місій, зокрема місій ЄС, доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі, в порти країни. Глава МВС Італії Сальвіні просуватиме таке рішення на рівні ЄС. (08.07.2018)

Судно, що дрейфує у Середземному морі поблизу острова Лампедуза, поки що не вдалось ідентифікувати. Однак глава МВС Італії зазначає, що його повинна прийняти Мальта. (13.07.2018)

Серед підозрюваних італійськими правоохоронцями рятувальників - представники неурядових організацій "Лікарі без кордонів",  Save the Children ("Врятуймо дітей"), а також десятеро членів команди судна Iuventa ("Ювента") німецької неурядової організації Jugend rettet ("Молодь рятує").

Минулого року італійська влада вже заарештовувала судно "Ювента", котре займалося порятунком мігрантів у Середземному морі. Нині, як пише Spiegel, італійські слідчі підозрюють команду судна у співпраці з нелегальними перевізниками мігрантів з Лівії.

Нагадаємо, що Італія виступає проти прийому врятованих у Середземному морі біженців. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який дотримується жорсткої антимігрантської позиції, заборонив рятувальним суднам недержавних організацій заходити в порти Італії. Уряд Італії також планує відмовитися приймати врятованих у Середземному морі мігрантів, яких доставляють кораблі рятувальної місії ЄС "Софія"

 

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