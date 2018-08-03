 Spiegel: Уряд ФРН планує створити агентство з розвитку кіберзброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

Spiegel: Уряд ФРН планує створити агентство з розвитку кіберзброї

За ініціативою міністерств оборони та внутрішніх справ німецький уряд має намір заснувати держагентство з розвитку кіберзброї, повідомляє тижневик Der Spiegel.

Кібербезпека

Федеральний уряд Німеччини з ініціативи міністерства оборони та міністерства внутрішніх справ країни розробляє плани зі створення держагентства з розвитку кібербезброї. Про це в суботу, 11 серпня, повідомило видання Der Spiegel.

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За даними тижневика, уряд схвалить створення "агентства з інновацій у сфері кібербезпеки" на своєму засіданні в середу, 15 серпня. Нове відомство має забезпечити Бундесвер та спецслужби країни необхідними засобами для захисту від кібератак. Очікується, що завдяки агентству урядові структури володітимуть продуктом для аналізу загроз та можливого віртуального удару у відповідь та не будуть змушені чекати його появи на ринку і купувати. 

Таким чином, як зазначено в пропозиції міністерки оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та очільника МВС Горста Зеегофера (Horst Seehofer), агенція "зробить надійний внесок в убезпечення майбутнього Німеччини".

У створенні відомства Німеччина орієнтується на відповідні державні агенції США та Ізраїлю. Міністерство оборони планує у 2019 та 2020 роках виділяти щорічно близько 50 мільйонів євро на дослідження та технологічні розробки в кіберсекторі.

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