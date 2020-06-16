Спалах коронавірусу на бійні на заході Німеччини

У Німеччині у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія зафіксований спалах коронавірусу на бійні Tönnies, що є однією з найбільших в Європі.

Як повідомляє газета Haller Kreisblatt, 16 червня влада округу Гютерсло організувала тестування на коронавірус серед тисячі співробітників підприємства. До 17 червня отримані результати перших п'ятисот тестів. 400 з них виявилися позитивними. За словами глави адміністративного округу Свена-Ґеорґа Аденауера (Sven-Georg Adenauer), він вважає, що результати ще п'ятисот тестів "будуть аналогічними".

Щоб запобігти подальшому поширенню інфекції, влада округу Гютерсло вирішила з 18 червня знову закрити всі школи і дитячі садки, які відновили щоденну роботу з 15 червня. При цьому ресторани і спортивні заклади, імовірно, працюватимуть і далі, пише Haller Kreisblatt.

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Як повідомлялося, у травні спалах коронавірусу SARS-CoV-2 був зафіксований на м'ясокомбінаті компанії Westfleisch, розташованому на заході Німеччини в окрузі Кесфельд. Причиною спалаху захворювання, за припущенням міністр охорони здоров'я федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann), могло стати те, що в Кесфельді, як і в усьому регіоні, на м'ясокомбінатах працюють багато вихідців з таких країн, як Румунія і Болгарія, які зазвичай проживають групами.