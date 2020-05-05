На м'ясокомбінаті на заході ФРН зростає кількість заражених коронавірусом

На закритому раніше через спалах коронавірусу SARS-CoV-2 м'ясокомбінаті компанії Westfleisch, розташованому на заході Німеччини в окрузі Кесфельд, зростає число інфікованих працівників. Згідно з наявними станом на неділю, 10 травня, даними, зараження вірусом виявлено в цілому в 205 співробітників комбінату, повідомляє агенція dpa з посиланням на представника Westfleisch. На місце прибули представники місцевого органу держнагляду, щоб провести нове тестування працівників комбінату і поінформувати їх про умови необхідного карантину.

Їм допомагають перекладачі, адже частина співробітників комбінату прибули з країн Східної Європи. У Westfleisch повідомили, що більшість співробітників комбінату в Кесфельді проживають в квартирах по 3-5 осіб. Всього на комбінаті працюють близько 1,2 тисячі співробітників.

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Раніше міністр охорони здоров'я федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann) визнав, що в Кесфельді, як і в усьому регіоні, на м'ясокомбінатах працюють багато вихідців з таких країн, як Румунія і Болгарія. Зазвичай вони проживають групами. Лауманн не виключив, що саме це і стало причиною спалаху захворювання.

Суд не дозволив м'ясокомбінату поновити виробництво

Комбінат тимчасово припинив роботу до 18 травня. Компанія Westfleisch спробувала оскаржити це рішення влади в суді, але позов було відхилено. У рішенні суду зазначалося, що крім виявлених випадків зараження, серед співробітників комбінату може бути ще більше інфікованих коронавірусом.

8 травня Кесфельд став першою адміністративною одиницею Німеччини, де було призупинено пом'якшення карантинних заходів, запроваджених в березні через пандемію коронавірусу. За даними регіональної влади, причиною стало перевищення допустимого числа нових випадків зараження (50 на 100 тисяч жителів за тиждень) - цей показник становив у окрузі Кесфельд 61. Також стало відомо, що всі 17-20 тисяч співробітників м'ясокомбінатів в землі Північний Рейн-Вестфалія пройдуть тест на коронавірус. Про аналогічні наміри щодо проведення таких тестів оголосила також і низка інших земель.

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Тим часом міністр праці та соціальної політики Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) закликав федеральні землі контролювати умови проживання та стан здоров'я працівників м'ясної і сільськогосподарської промисловості.

Згідно з даними Інституту Роберта Коха, станом на другу половину дня 10 травня в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія зафіксовано загалом 34964 випадки зараження коронавірусом. Таким чином ця земля опинилися на другому місці після Баварії щодо числа інфікованих в Німеччині.