SpaceX планує за кілька років відправити в космос туристів

Ракетно-космічна компанія підприємця-візіонера Ілона Маска SpaceX запланувала проведення кількаденного космічного туру для чотирьох туристів. У вівторок, 18 лютого, стало відомо про підписання відповідного контракту між SpaceX та іншою американською компанією Space Adventures.

Остання є досвідченим оператором космічного туризму. Дотепер ця компанія під час організації туристичних польотів до Міжнародної космічної станції (МКС) покладалася на послуги російського державного космічного агентства "Роскосмос", а саме на технології пілотованих космічних кораблів "Союз", зазначається в повідомленні інформагенції AFP.

Згідно з укладеним контрактом між SpaceX та Space Adventures, кількаденний космічний тур для чотирьох осіб здійснюватиметься за допомогою пілотованого космічного корабля Crew Dragon розробки SpaceX. Корабель Crew Dragon компанія Ілона Маска розробила на замовлення НАСА для доставки американських астронавтів на МКС.

За можливість помилуватися Землею з ілюмінатора любителям гострих вражень доведеться заплатити понад 100 мільйонів доларів США. У SpaceX розраховують, що цей політ відбудеться не раніше, ніж наприкінці 2021 або на початку 2022 року.

Утім, цей космічний тур відрізнятиметься від попередніх не тільки тим, що космічні туристи не перебуватимуть на МКС. У SpaceX і Space Adventures задумали відправити їх на значно вищу орбіту. "Наша мета - спробувати дістатися вдвічі або й утричі вище за (Міжнародну. - Ред.) космічну станцію", - сказав голова компанії Space Adventures Том Шеллі, цитує AFP.

Нагадаємо, компанія SpaceX уже не вперше оголошує плани організувати політ космічних туристів. Приміром, у лютому 2017 року засновник компанії Ілон Маск поділився задумами, вже 2018 року відправити космічних туристів до Місяця. Досі космічний корабель Crew Dragon не здійснив жодної успішної пілотованої місії.

Як повідомлялося, торік НАСА оголошувало плани відкрити МКС для космічних туристів, перетворивши станцію на своєрідний космічний готель. Планувалося, що доправляти грошовитих бажаючих побувати на МКС будуть саме американські космічні кораблі.