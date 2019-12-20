SpaceX планує за кілька років відправити в космос туристів

Ракетно-космічна компанія підприємця-візіонера Ілона Маска SpaceX запланувала проведення кількаденного космічного туру для чотирьох туристів. У вівторок, 18 лютого, стало відомо про підписання відповідного контракту між SpaceX та іншою американською компанією Space Adventures.
Остання є досвідченим оператором космічного туризму. Дотепер ця компанія під час організації туристичних польотів до Міжнародної космічної станції (МКС) покладалася на послуги російського державного космічного агентства "Роскосмос", а саме на технології пілотованих космічних кораблів "Союз", зазначається в повідомленні інформагенції AFP.
Згідно з укладеним контрактом між SpaceX та Space Adventures, кількаденний космічний тур для чотирьох осіб здійснюватиметься за допомогою пілотованого космічного корабля Crew Dragon розробки SpaceX. Корабель Crew Dragon компанія Ілона Маска розробила на замовлення НАСА для доставки американських астронавтів на МКС.
За можливість помилуватися Землею з ілюмінатора любителям гострих вражень доведеться заплатити понад 100 мільйонів доларів США. У SpaceX розраховують, що цей політ відбудеться не раніше, ніж наприкінці 2021 або на початку 2022 року.
Утім, цей космічний тур відрізнятиметься від попередніх не тільки тим, що космічні туристи не перебуватимуть на МКС. У SpaceX і Space Adventures задумали відправити їх на значно вищу орбіту. "Наша мета - спробувати дістатися вдвічі або й утричі вище за (Міжнародну. - Ред.) космічну станцію", - сказав голова компанії Space Adventures Том Шеллі, цитує AFP.
Нагадаємо, компанія SpaceX уже не вперше оголошує плани організувати політ космічних туристів. Приміром, у лютому 2017 року засновник компанії Ілон Маск поділився задумами, вже 2018 року відправити космічних туристів до Місяця. Досі космічний корабель Crew Dragon не здійснив жодної успішної пілотованої місії.
Як повідомлялося, торік НАСА оголошувало плани відкрити МКС для космічних туристів, перетворивши станцію на своєрідний космічний готель. Планувалося, що доправляти грошовитих бажаючих побувати на МКС будуть саме американські космічні кораблі.
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Мрії та реальність: Туристи в космосі
Скільки коштує мрія?
У 2006 році ірано-американська мультимільйонерка Ануше Ансарі потрапила на перші шпальти газет. Засновниця інтернет-компанії Prodea Systems отримала можливість провести два тижні на МКС. "Скільки має коштувати мрія?", - питає Ансарі у документальному фільмі "Космічні туристи". Раніше троє чоловіків заплатили російському космічному агентству близько 16 мільйонів євро кожен, щоб полетіти в космос.
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Мрії та реальність: Туристи в космосі
До зірок за великі гроші
Космічні туристи (зліва направо) Чарльз Сімоні, Ануше Ансарі, Грегорі Олсен, Річард Герріот, Гі Лаліберте, Денніс Тіто та Марк Шаттлворт. З 2001 року ці сім багатих авантюристів здійснили свою мрію про подорож на Міжнародну космічну станцію та заплатили за це мільйони.
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Мрії та реальність: Туристи в космосі
Приватні ініціативи: "Космопорт Америка"
"Космопорт Америка" вартістю 178 мільйонів євро - перший приватний космодром. Він розташований у долині Хорнада-дель-Муерто в штаті Нью-Мексико. Його споруджували з 2005 по 2011 роки. Космодром мав відкритися ще до кінця 2013 року, але початок його роботи відклали на невизначений час. Проте він вже зараз пропонує ефектні декорації для кіно, фотосесій та просто зацікавлених відвідувачів.
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Мрії та реальність: Туристи в космосі
Подорожі для "середнього гаманця"
Незабаром із космодрому "Космопорт Америка" можуть розпочатися перші комерційні польоти. Принаймні такий план має Річард Бренсон (праворуч), який саме для цього і заснував компанію Virgin Galactic. У лютому 2016 року він представив нову версію космічного корабля SpaceShipTwo. Гаррісон Форд (ліворуч) та Джастін Бібер вже зарезервували собі місця за 250 тисяч доларів США.
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Мрії та реальність: Туристи в космосі
Туристам Бренсона не стати космонавтами
SpaceShipTwo - корабель багаторазового використання для суборбітальних польотів. Він не досягає земної орбіти, але, виконуючи параболічний політ, піднімається на висоту 15,2 кілометра. Це дозволить туристам наблизитися до космосу і побачити кривизну Землі. Крім того, вони зможуть відчути невагомість. Але назвати себе астронавтами - ні. Для цього треба принаймні один раз облетіти навколо Землі.
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Мрії та реальність: Туристи в космосі
Швейцарський шатл для надзвукових перельотів
Swiss Space Systems (S3) - швейцарська компанія, яка планує запропонувати орбітальні польоти для менш забезпечених людей. Ідея полягає в тому, що шатл запускатимуть за допомогою спеціального Airbus A300. Ця система також могла би використовуватися для запуску супутників на низькі орбіти або надзвукових перельотів.
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Мрії та реальність: Туристи в космосі
У космос в самій лише капсулі
Саме таке бачення має компанія World View. Капсула з туристами кріпиться до аеростату та може підніматися на висоту 32 кілометра, що вдвічі вище за висоту, на яку піднімається SpaceShipTwo. Нещодавно компанія завершила перший успішний випробувальний політ. Ті, хто замовить квиток завчасно, можуть розрахувати на ціну в 67 тисяч євро.
Автор: Тереза Кріннінґер, Віталій Дубенський