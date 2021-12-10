Сніг у Німеччині - це красиво (фото)

Це миле містечко знаходиться у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Жодного особливого приводу публікувати фото з Фройденберга у нас не було. Просто там випав сніг. І це красиво!
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Фройденберг розташовується в горбистому ландшафті: висота пагорбів коливається від 243 до 505 метрів над рівнем моря. Тому сніг тут - не така вже й рідкість. Звичайно, в інших регіонах Німеччини він випадає частіше, і його загалом більше за обсягом. Буває, що через снігопади зупиняється транспорт або трапляються інші катаклізми. Але в містечку Фройденберзі цими днями гарно, як на новорічній листівці.
Історичний центр Фройденберга повністю побудовано у фахверковому стилі, тож він досі виглядає, як маленьке містечко XVII століття. Подібного фахверкового міського центру більше немає ніде у світі. Певно, саме через Фройденберг не раз ставав локацією для кінозйомок.
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Автор: Максим Нелюбін