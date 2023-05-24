Словенія визнала Голодомор геноцидом українців

Словенський парламент засудив геноцид українців, здійснений у 1932-1933 роках радянською владою, та зобов'язався сприяти усвідомленню трагічних історичних подій в Україні цього періоду.

Парламент Словенії ухвалив 23 травня декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє словенське державне інформаційне агентство STA.

У документі депутати висловлюють жаль з приводу "геноцидного характеру Голодомору, яким сталінський режим в 1932-33 роках знищив цілу версту населення", засуджують "геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців" і вшановують пам'ять жертв трагедії.

Як пише українське посольство в Словенії, декларація "засуджує та відкидає спроби спотворення історичних фактів", а парламент "зобов'язується зберігати пам'ять про всіх жертв цих навмисних, жорстоких і злочинних дій та сприяти усвідомленню трагічних історичних подій в Україні цього періоду".

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Зеленський: Міжнародна коаліція зміцнюється

Президент України Володимир Зеленський подякував словенським парламентарям за ухвалення декларації. "Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності!" - написав він у Twitter.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що цим кроком досягаються дві цілі - пам'ять та справедливість. "Пам'ять означає повагу до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину. Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторитися", - написав він.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також висловив подяку словенським депутатам за "прийняття вкрай важливого для встановлення історичної справедливості рішення" та зазначив, що "людство має знати і пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому".

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Визнання світом Голодомору геноцидом

У 1932-1933 роках керівництво СРСР організувало штучний масовий голод в Україні з метою загнати селян у колгоспи та зламати національний рух опору. Відкрито в Україні заговорили про Голодомор уже після розвалу Радянського Союзу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору в Україні загинули майже чотири мільйони людей.

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Відтоді таким його визнали понад 20 держав світу, зокрема США. Торік це зробили, серед інших, Європейський парламент і законодавчі органи Німеччини, Ірландії, Молдови, Чехії, Бразилії. Цього року Голодомор визнали геноцидом парламенти Болгарії, Бельгії, Ісландії та Франції.

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