 Слідчі не виключають умисне вбивство судді Печерського райсуду Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2021

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Слідчі не виключають умисне вбивство судді Печерського райсуду Києва

В.о. директора Державного бюро розслідувань наголосив, що перевіряються всі можливі версії смерті судді, тому версію умисного вбивства поки не виключають.

Офіс ДБР

У ДБР не виключають умисне вбивство судді Печерського райсуду

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", опублікованому у п'ятницю, 17 вересня. Він наголосив, що перевіряються всі можливі версії смерті судді, тому про виключення версії навмисного вбивства "поки говорити рано".

Сухачов повідомив, що працівники ДБР вже провели невідкладні слідчі дії, а також слідчий експеримент за участю осіб, які перебували на місці події 11 вересня. Він зазначив, що проведено судово-медичну експертизу та призначено ще декілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуться слідчі версії. "Усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", - запевнив Сухачов.

Нагадаємо, 11 вересня суддю Печерського райсуду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби після зустрічі з двома особами у приватному помешканні. Повідомлялось про конфлікт, який виник у судді з одним із присутніх. Щодо цієї події відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу "умисне вбивство". 

Писанець був суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 до 2011 року, а з 2011 до 2015 року працював головою зазначеного суду. У 2015 році указом президента України Писанця перевели до Печерського райсуду Києва. У столичному суді Писанець, зокрема, був слідчим суддею у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. 

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    Автор: Ольга Войтович


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