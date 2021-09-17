Слідчі не виключають умисне вбивство судді Печерського райсуду Києва

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", опублікованому у п'ятницю, 17 вересня. Він наголосив, що перевіряються всі можливі версії смерті судді, тому про виключення версії навмисного вбивства "поки говорити рано".
Сухачов повідомив, що працівники ДБР вже провели невідкладні слідчі дії, а також слідчий експеримент за участю осіб, які перебували на місці події 11 вересня. Він зазначив, що проведено судово-медичну експертизу та призначено ще декілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуться слідчі версії. "Усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", - запевнив Сухачов.
Нагадаємо, 11 вересня суддю Печерського райсуду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби після зустрічі з двома особами у приватному помешканні. Повідомлялось про конфлікт, який виник у судді з одним із присутніх. Щодо цієї події відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу "умисне вбивство".
Писанець був суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 до 2011 року, а з 2011 до 2015 року працював головою зазначеного суду. У 2015 році указом президента України Писанця перевели до Печерського райсуду Києва. У столичному суді Писанець, зокрема, був слідчим суддею у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Павло Шеремет
Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув унаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Аміна Окуєва
Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Олесь Бузина
Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Денис Вороненков
Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Аркадій Бабченко
Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.
Автор: Ольга Войтович