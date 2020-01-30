Скандальний радник прем'єра Великобританії Бориса Джонсона йде у відставку - ЗМІ

Головний радник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Домінік Каммінгс залишає свою посаду. Про це у п'ятницю, 13 листопада, повідомили телемовники Sky News і BBC з посиланням на високопоставлені урядові джерела.

Того ж дня репортери побачили, як Каммінгс залишив Даунінг-стріт з великою картонною коробкою. Раніше інші британські ЗМІ припускали, що Каммінгс офіційно піде у відставку з середини грудня.

Як уточнює BBC, розмови про відставку Каммінгса "перед Різдвом" дійсно мали місце, але після перемовин з Борисом Джонсоном було вирішено, що для Каммінгса найкраще піти негайно. До цього він заперечував повідомлення про свою відставку.

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Каммінгс, якого часом вважали другою за впливом особою у Великобританії після Бориса Джонсона, викликав обурення британців у травні 2020 року, коли визнав, що порушив локдаун під час першої хвилі пандемії коронавірусу і здійснив подорож країною, коли у нього були симптоми COVID-19.

Опозиційні політики, а також низка членів Консервативної партії закликали до відставки Каммінгса. Вони назвали його дії лицемірними тоді, коли мільйони британців залишалися в своїх домівках. Утім, Каммінгс стверджував, що його поведінка була виправданою і відмовився йти у відставку. Його підтримали декілька провладних політиків, серед яких і прем'єр Борис Джонсон.

Крім того, Каммінгс вважається одним з авторів кампанії Джонсона, коли той ще був мером Лондона, щодо виходу Великобританії з ЄС у 2016 році.