SIPRI: США домінують на світовому ринку зброї, Росія - друга

Американські компанії і надалі омінують на світовому ринку озброєнь. Такі результати нового дослідження Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI). На першому місці в списку ста найбільших виробників зброї як і раніше перебуває американський концерн Lockheed Martin, чий дохід у 2017 році склав 44,9 мільярда доларів США. Загальні продажі 100 найбільших оборонних концернів світу торік склали 398 мільярдів доларів.

Зросли у 2017 році і продажі російських виробників зброї, які посунули з другого місця британських конкурентів. Сукупні продажі десяти російських збройних компаній склали майже десять відсотків від світових продажів зброї, пише dpa.

Найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall AG зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі посідає лише 25-те місце в списку з продажами в обсязі 3,4 мільярда доларів. Разом із Rheinmetall AG у списку ста найбільших виробників зброї розташувалися і німецькі компанії Thyssenkrupp і Krauss-Maffei Wegmann. Вони виробляють підводні човни, кораблі, танки і бронеавтомобілі для Бундесверу, а також продають озброєння за кордон.

Найбільшим виробником зброї в Західній Європі залишилася Великобританія, за нею розташувалась Франція. Британський мегаконцерн BAE Systems, що нараховує більше 83 тисяч співробітників, - єдина європейська компанія, що увійшла у топ-5 виробників світу. Україна представлена в рейтингу державним концерном "Укроборонпром", який посів 81-е місце з продажами в 1,02 мільярда доларів.