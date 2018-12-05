 SIPRI: США домінують на світовому ринку зброї, Росія - друга | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

SIPRI: США домінують на світовому ринку зброї, Росія - друга

Лідерами світового ринку зброї залишаються концерни зі США. Згідно з доповіддю SIPRI, вони домінують у списку ста найбільших виробників зброї. На другому місці - російські компанії.

SIPRI: США домінують на світовому ринку зброї, Росія - друга

Американські компанії і надалі омінують на світовому ринку озброєнь. Такі результати нового дослідження Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI). На першому місці в списку ста найбільших виробників зброї як і раніше перебуває американський концерн Lockheed Martin, чий дохід у 2017 році склав 44,9 мільярда доларів США. Загальні продажі 100 найбільших оборонних концернів світу торік склали 398 мільярдів доларів.

Зросли у 2017 році і продажі російських виробників зброї, які посунули з другого місця британських конкурентів. Сукупні продажі десяти російських збройних компаній склали майже десять відсотків від світових продажів зброї, пише dpa.

DW.COM

У світі в 2013-2017 роках продали на 10 відсотків більше зброї. Найбільшими її продавцями є США, Росія, Франція, Німеччина і Китай, повідомив Стокгольмський інститут проблем миру (SIPRI). (12.03.2018)

Росія різко скоротила витрати на армію та озброєння. Проте загалом у світі - тренд на зростання військових видатків. (02.05.2018)

Найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall AG зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі посідає лише 25-те місце в списку з продажами в обсязі 3,4 мільярда доларів. Разом із Rheinmetall AG у списку ста найбільших виробників зброї розташувалися і німецькі компанії Thyssenkrupp і Krauss-Maffei Wegmann. Вони виробляють підводні човни, кораблі, танки і бронеавтомобілі для Бундесверу, а також продають озброєння за кордон.

Найбільшим виробником зброї в Західній Європі залишилася Великобританія, за нею розташувалась Франція. Британський мегаконцерн BAE Systems, що нараховує більше 83 тисяч співробітників, - єдина європейська компанія, що увійшла у топ-5 виробників світу. Україна представлена в рейтингу державним концерном "Укроборонпром", який посів 81-е місце з продажами в 1,02 мільярда доларів.

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