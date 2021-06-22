Штайнмаєр ушанував пам'ять жертв нападу нацистської Німеччини на СРСР

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у вівторок, 22 червня, вшанував пам'ять жертв нападу нацистської Німеччини на СРСР, що стався 80 років тому.

Глава держави поклав вінок до радянського військового меморіалу в берлінському Панкові. Там поховані 13 тисяч офіцерів та солдатів радянської армії, які загинули в битві за Берлін 1945 року. За оцінками істориків, загалом жертвами нападу в СРСР стали 27 мільйонів осіб, зокрема 14 мільйонів цивільних.

Нагадаємо, що 18 червня Штайнмаєр виголосив у німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст" присвячену річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР промову, в якій зазначив, що ніхто не постраждав від Другої світової війни більше, ніж народи колишнього Радянського Союзу. У своєму виступі президент також нагадав, що в німецький полон потрапили майже шість мільйонів військовослужбовців Червоної армії, більш ніж половина з яких так і не дочекалася звільнення.

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Воєнну кампанію нацистської Німеччини проти СРСР він назвав "розгулом ненависті і насильства, радикалізацією війни і перетворенням її в безумство тотального знищення". "Ті, хто вів цю війну, вбивали людей усіма мислимими способами, проявляючи небачені раніше жорстокість і звірства, - зауважив Штайнмаєр. - Війна німців проти Радянського Союзу була варварством вбивць".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед промовою висловлював обурення тим фактом, що головний захід до річниці нападу на СРСР за участі федерального президента проводився в музеї, який називається німецько-російським.