Шредер критикує анексію Криму, але не вірить, що Росія віддасть півострів

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) засудив анексію Криму Росією. "Анексія Криму була очевидним порушенням міжнародного права", - заявив він в інтерв'ю виданню Spiegel, опублікованому в суботу, 16 січня. Однак це твердження, запевняє Шредер, не відповідає на запитання щодо причини анексії. Аргументуючи, він припустив можливе членство України в НАТО, а це призвело б до того, що важлива військово-морська база РФ у Севастополі опинилася б на території країни Альянсу.

На думку Шредера, "не буде жодного російського президента, який знову віддасть Крим". При цьому колишній канцлер вважає, що запроваджені проти Росії через анексію Криму санкції не принесуть результату. "Я не бачу, чого вони повинні досягти", - сказав Шредер.

На його думку, ідея європейської перспективи для України є правильною, але вона має розглядатися в рамках загальної концепції, яка враховує відносини з Росією та безпекові інтереси РФ.

В інтерв'ю Шредер також зазначив, що в деяких випадках Росія у своїх діях перейшла межу, "яку не слід перетинати". Як приклад він навів хакерську атаку на Бундестаг, за якою стоїть Москва. Ексанцлер засудив замахи на Сергія Скрипаля і Олексія Навального, а також розкритикував підтримку Кремлем правопопулісткої партії "Альтернатива для Німеччини". "Я вважаю, що це - помилка. Я не можу цього зрозуміти", - сказав він.

Після того, як Шредер залишив посаду канцлера Німеччини у 2005 році, він став головою наглядової ради Nord Stream AG - оператора газопроводу "Північний потік", а у 2017 році був обраний головою ради директорів російської енергетичної компанії "Роснефть".

Шредера вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна, його неодноразово критикували за його роботу в російських компаніях.