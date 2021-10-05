Шмигаль: Україна не планує домовлятися з РФ щодо прямої закупівлі газу

Україна не планує починати переговори з Росією про укладення прямого контракту на постачання газу. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу LB.ua, опублікованому у вівторок, 5 жовтня.

Очільник українського уряду зазначив, що такі перемовини не плануються навіть у разі дуже холодної зими. За його словами, Україна має достатньо запасів природного газу на опалювальний сезон. "У сховищі сьогодні в нас є трохи більше ніж 18,5 мільярда кубів. Це - більше, ніж було в попередні роки", - зазначив прем'єр.

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Відмова від російського газу

Україна не імпортує природний газ за контрактом із російським "Газпромом" вже майже шість років - із 26 листопада 2015 року, закуповуючи ресурс винятково на західному кордоні країни. Формальною причиною відмови України від купівлі газу на її східному кордоні наприкінці 2015 року стала неузгодженість за ціною.

У 2018 році Стокгольмський арбітраж зобов'язав Україну зберегти мінімальні обсяги прямих поставок з Росії за чинним тоді контрактом. У березні 2018 року "Нафтогаз" вніс аванс за постачання, утім, російський газовий монополіст його повернув. З 2019 року сторони контракт не поновлювали.