Школярі без шкіл: як діти збирають гроші на ремонт школи

КонфліктиУкраїнаШколярі без шкіл: як діти збирають гроші на ремонт школиTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна08.08.20228 серпня 2022 р.Близько 2000 шкіл було пошкоджено з початку війни Росії проти України. Десятки повністю зруйновані. У маленькому селі на Київщині діти намагаються відновити єдину існуючу школу.https://www.dw.com/uk/shkoliari-bez-shkil-yak-dity-zbyraiut-hroshi-na-remont-poshkodzhenoi-shkoly/video-62738006Реклама