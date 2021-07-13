 ПАР: 45 людей загинули внаслідок заворушень після ув′язнення експрезидента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

ПАР: 45 людей загинули внаслідок заворушень після ув'язнення експрезидента

Після ув'язнення експрезидента Джейкоба Зуми в ПАР тривають масові заворушення, а подекуди - мародерство і сутички з поліцією. Щонайменше 45 людей загинули. Понад 750 затримали.

ПАР, протести, Зума

Прихильники експрезидента Зуми блокують дорогу

Щонайменше 45 людей загинули внаслідок масових заворушень, які п'ятий день тривають у Південно-Африканській Республіці (ПАР). 757 людей затримали, більшість із них - у найбільшому за населенням місті Йоганнесбург. Про це повідомив у вівторок, 13 липня, міністр поліції ПАР Бекі Селе. Протести почалися після того, як експрезидент ПАР Джейкоб Зума почав відбувати 15-місячне тюремне ув'язнення, до якого його засудили за неповагу до суду.

Серед 45 жертв десятеро загинули внаслідок масової паніки в розграбованому торговельному центрі в місті Совето неподалік від Йоганнесбурга, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на місцеву поліцію. У провінції Квазулу-Натал, яка стала епіцентром протестів, загалом загинули 26 людей. У провінції Гаутенг загинули 19 осіб. Для вгамування протестувальників і мародерів у цих провінціях уряд залучив армію.

Натовп протестувальників у Йоганнесбурзі, ПАР

Натовп протестувальників у Йоганнесбурзі. Фото зроблене 11 липня 2021 року

У Йоганнесбурзі, Совето та в портовому місті Дурбан 13 липня тривали масові заворушення, мародерство і сутички з поліцією. Надзвичайний стан у країні поки не оголошували, передає інформагенція Reuters.

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