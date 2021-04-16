Експрезидент Південної Африки Джейкоб Зума почав відбувати тюремне ув'язнення

Колишній президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Джейкоб Зума у ніч на четвер, 8 липня, почав відбувати 15-місячний термін тюремного ув'язнення, до якого його засудили за прояв неповаги до суду.

79-річний експрезидент ПАР відбуватиме покарання у провінції Квазулу-Наталь на сході країни. Протягом близько тижня після його засудження Зума відмовлявся здатися правоохоронцям, а об'єднання ветеранів країни, що його підтримує, погрожувало дестабілізувати ситуацію в ПАР у разі затримання експрезидента. Утім, зрештою Зума вирішив не доводити ситуацію до силового затримання й добровільно здався у руки правосуддя, повідомляє агенція dpa. Донька Зуми Дуду Зума-Самбудла написала у Twitter, що її батько перебуває у доброму гуморі та дорогою до в'язниці сміявся.

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Минулого тижня Конституційний суд ПАР засудив Зуму до 15 місяців в'язниці за невиконання розпорядження виступити зі свідченнями в рамках розслідування про корупцію під час його перебування при владі в період з 2009 по 2018 роки. Зума неодноразово наголошував, що краще опиниться за ґратами, ніж дасть такі свідчення перед комісією, яку він сам вважає нелегітимною. Зума став першим в історії країни експрезидентом ПАР, якого було засуджено до тюремного ув'язнення. 12 липня Конституційний суд країни розгляне клопотання захисту Зуми про скасування тюремного ув'язнення для нього.