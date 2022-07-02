Серія землетрусів в Ірані забрала життя п'ятьох людей

Внаслідок серії землетрусів на півдні Ірану в суботу, 2 липня, загинули щонайменше п'ятеро людей, ще майже 50 - поранені.
Землетруси, магнітудою шість балів за шкалою Ріхтера, сталися у провінції Гормозґан. Найбільших руйнувань зазнало селище Сайє Хвош, розташоване неподалік від епіцентру, в якому житлові будинки перетворились на руїни.
Жителі півмільйонного Бендер-Аббаса - портового міста, розташованого приблизно за 100 кілометрів від епіцентру, провели ніч на вулиці, повідомляє агенція AFP із посиланням на місцеві ЗМІ.
Зона сейсмічної активності
Іран, розташований на краю кількох тектонічних плит і ліній геологічних розломів, є зоною сильної сейсмічної активності. Найбільш смертоносний землетрус магнітудою 7,4 бала стався там у 1990 році. Тоді загинули 40 тисяч людей на півночі країни.
У лютому 2020 року землетрус магнітудою 5,7 бала на північному заході країни забрав життя дев'ятьох людей, в тому числі дітей. В листопаді минулого року загинула одна людина, коли в провінції Гормозґан стався подвійний землетрус магнітудою 6,4 і 6,3 бала.
В Афганістані землетрус забрав життя понад тисячі людей
Напередодні, 22 червня, в сусідньому з Іраном Афганістані землетрус забрав життя понад тисячі людей.
Землетрус магнітудою 5,9 бала стався на кордоні з Пакистаном. Щонайменше 600 людей отримали поранення.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Вулкан прокинувся
Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Рятуючись від лави
Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Науковці контролюють вулкан з повітря
Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні
Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Рідкісний природний спектакль
Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро.
Автор: Філіпп Белль