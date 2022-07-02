Серія землетрусів в Ірані забрала життя п'ятьох людей

Внаслідок серії землетрусів на півдні Ірану в суботу, 2 липня, загинули щонайменше п'ятеро людей, ще майже 50 - поранені.

Землетруси, магнітудою шість балів за шкалою Ріхтера, сталися у провінції Гормозґан. Найбільших руйнувань зазнало селище Сайє Хвош, розташоване неподалік від епіцентру, в якому житлові будинки перетворились на руїни.

Жителі півмільйонного Бендер-Аббаса - портового міста, розташованого приблизно за 100 кілометрів від епіцентру, провели ніч на вулиці, повідомляє агенція AFP із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зона сейсмічної активності

Іран, розташований на краю кількох тектонічних плит і ліній геологічних розломів, є зоною сильної сейсмічної активності. Найбільш смертоносний землетрус магнітудою 7,4 бала стався там у 1990 році. Тоді загинули 40 тисяч людей на півночі країни.

У лютому 2020 року землетрус магнітудою 5,7 бала на північному заході країни забрав життя дев'ятьох людей, в тому числі дітей. В листопаді минулого року загинула одна людина, коли в провінції Гормозґан стався подвійний землетрус магнітудою 6,4 і 6,3 бала.

В Афганістані землетрус забрав життя понад тисячі людей

Напередодні, 22 червня, в сусідньому з Іраном Афганістані землетрус забрав життя понад тисячі людей.

Землетрус магнітудою 5,9 бала стався на кордоні з Пакистаном. Щонайменше 600 людей отримали поранення.