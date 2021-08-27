Землетрус в Афганістані забрав життя понад тисячу людей

Внаслідок землетрусу на сході Афганістану загинуло понад тисячу людей. Ще 600 людей отримали поранення, повідомив у середу, 22 червня, заступник міністра боротьби зі стихійними лихами Шарафуддін Муслім.

Землетрус стався минулої ночі близько 1:30 години за місцевим часом на кордоні з Пакистаном. Спочатку повідомлялося про 255 жертв і 500 постраждалих у провінціях Пактика та Хост. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу склала 5,9. Епіцентр знаходився за 44 кілометри від міста Хост, що є адміністративним центром однойменної провінції.

Місце епіцентру землетрусу

Землетруси - нерідке явище в Афганістані, особливо у гірському масиві Гіндукуш. Через незадовільну конструкцію багатьох афганських будинків наслідки від підземних поштовхів часто бувають катастрофічними. При цьому надання допомоги постраждалим ускладнюється через брак достатньої кількості рятувальних літаків та гелікоптерів. Крім того, в Афганістані погіршується гуманітарна ситуація через прихід до влади радикального ісламістського руху "Талібан" - у країні не вистачає, зокрема, продовольства та медикаментів.