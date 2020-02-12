Сергій Сівохо: Конфлікт на Донбасі - частково внутрішньоукраїнський

DW: Сергію Анатолійовичу, хотілось би почати з теми коронавірусу. Зважаючи на ті безпрецедентні заходи, яких нині вживаютьдля зупинення цього вірусу, як Ви вважаєте, чи несе він загрозу національній безпеці України?

Сергій Сівохо: Безумовно, ситуація з коронавірусом надзвичайна. Абсолютно правильні ті заходи, яких зараз вживає уряд. Бо карантин - це єдине, що можна зараз зробити, просто зараз і негайно. Тому я би радив усім дотримуватися рекомендацій міністерства охорони здоров'я і закликів влади дотримуватись умов карантину.

Чи володієте Ви об'єктивною інформацією стосовноситуації з коронавірусом на тимчасово непідконтрольних територіях? Чи відомо про летальні випадки там, і, можливо, є інформація про кількість інфікованих людей?

За останньою інформацією, було 12 підозр на захворювання коронавірусом. Власне, наскільки мені відомо, були проведені тести, і ці 12 випадків не підтвердилися. З того боку була спроба спочатку оголосити карантин у навчальних закладах, але потім цей карантин чомусь було знято.

Карантин через епідемію коронавірусу паралізував життя в Україні

Ви лідер національної платформи примирення та єдності. Однією з її цілей є створення мирного хабу, реального і онлайн-версії. Які саме конкретні кроки будуть вживатися, про що йдеться? Як саме на практиці буде налагоджуватисядіалог між жителями непідконтрольних територій і рештою України?

Ну ми ж люди, треба розмовляти. Будь-який конфлікт, якщо про нього не говорити, нічого не відбуватиметься. Ми створені для того, аби сформувати декілька діалогових майданчиків, які будуть працювати за принципом професійним, за принципом соціальним. Можуть спілкуватися медики з медиками, студенти зі студентами, домогосподарки з домогосподарками. І от, починаючи розмовляти, ми почнемо розуміти, які речі нас об'єднують, які речі нас зближують. І в цих розмовах ми будемо напрацьовувати певні рекомендації, які потім зможемо передати владі.

Ви також на презентації говорили про амбасадорів, які мають працювати, я так розумію, по обидва боки лінії розмежування.Хто ці люди?

Є безліч людей, що народилися в Донецькій і Луганській областях, наприклад Женя Кошевий. Алчевськ, Луганська область.

Він готовий поїхати в Алчевськ?

Я з ним розмовляв, ну не знаю, як щодо поїхати в Алчевськ, але виступати в ролі амбасадора - так. Володя Горянський, актор, він теж луганський. Сергій Бубка - донецький, Лілія Підкопаєва - донецька, маса музикантів, навіть модельєри у нас є, футболісти, знову ж таки. Усі, хто прагне, аби дім повернувся, вони всі готові стати амбасадорами.

Сергій Сівохо вважає, що конфлікт на Донбасі має і внутрішньоукраїнський компонент

На презентації платформи примирення та єдності було геть немирно. Дійшло до штовханини, декількох осіб затримали. На Вашу думку, звідки такий потужний опір Вашій ініціативі?

Ця акція вийшла спланована. Кому це потрібно? Звісно, тим людям, що хочуть, аби війна не закінчувалася. Такі люди є як з нашого боку, так і з того боку. Давайте дивитися, кому це вигідно. Головне юридичне питання. Ну я так думаю, що партії війни. Тим людям, які шість років наживалися на цьому процесі і продовжують наживатися ще й зараз.

Тобто Ви маєте на увазі попередню владу?

Так, абсолютно правильно. Ви ж розумієте, що зиск може бути не тільки економічний, він може полягати у рейтингу, у владі, хтось добуває для себе якісь політичні дивіденди.

У питанні реінтеграції важливий момент - це економіка й інфраструктура. І Ви теж говорили про те, що вони потребують відновлення на тимчасово непідконтрольним територіях. Як Ви це бачите?

Це завдання, яке стоїть перед міністерством реінтеграції. Це ще один із шляхів, потрібно показати, що ми сторона, яка чекає на ту сторону. І що тут реально краще. І взагалі я як людина, що вболіває за Донбас, я ж там буваю багато і доволі часто. Я бачу, в якому там все жахливому стані. Мені можуть заперечити і сказати, що у нас всюди таке можна знайти. Секундочку! Там ще й війна йде. Ми чим можемо допомагаємо, але якщо це буде централізована державна допомога, це буде одразу видно. Це буде гарним знаком.

Мінськ уже понад п'ять років є майданчиком для переговорів з вирішення конфлікту на Донбасі

Майже одночасно з презентацією платформи відбулася зустріч у Мінську. і на тій зустрічі був підписаний документ про створення консультаційної ради, до якої будуть залучені і представники ОРДЛО. Це набуло великого резонансу, тому що йдеться ніби то про їхню можливість прямого діалогу з Україною, чого раніше не було.

Як це не було? Постійно присутні представники ОРДЛО. Я не люблю це слово "ОРДЛО", представники окупованих територій, так звані, як вони себе називають, "ДНР" і "ЛНР". Постійно висловлюють свою точку зору, що, звичайно, якимось чином впливає на процес перегорів. До них дослухаються росіяни, і міжнародні спостерігачі бачать активність з їхнього боку. Я вважаю, що розроблена концепція, яка допоможе урівноважити ситуацію. Ви розумієте, на території України зараз багато внутрішньо переміщених осіб саме звідти. Вони теж представники тих територій.

Тобто Ви не бачите, аби Україну схиляли до прямого діалогу з представниками цих самопроголошених республік?

От для цього і хочуть ввести представників від тих територій, але які зараз живуть на підконтрольній території України, щоб були в рівних кількостях представлені, урівноважити ситуацію. Цих і тих перевести в робочу групу між собою. Це буде консультативна рада. Вона не впливає ні на що. А між

тим вони будуть між собою розмовляти. Це буде невелика кількість, по п'ять чи по 10 людей пропонується.

Тобто Ви думаєте, що нічого критичного в Мінську не сталося?

Ні, навпаки, я вважаю, що це крок вперед. По-перше, політику миру заявив президент. З найпершої своєї промови він каже, що головним його завданням є мир. Якийсь час йому не дуже допомагали у цьому русі до миру. Але зараз, у зв'язку з цими останніми призначенням, я вважаю, що у нас з'явилося більше шансів. Я насправді дуже вірю (очільнику Офісу президента Андрію. - Ред.) Єрмаку.

Попри ці всі бюрократичні кроки є ще цифри смертності на фронті. І вони, на жаль, не зменшуються.

Вони нам і показують, що треба негайно вирішувати цю ситуацію, негайно. Чим більше ми зволікаємо, тим більше людей гине.

Вам належить цитата: "До НАТО не можуть вступати країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії". Аби розставити усі крапки над і, хто і з ким, на Вашу думку, воює на Донбасі?

Я вже казав, що це конфлікт багатошаровий. Тут є видимих одразу три шари. Це конфлікт Україна - Росія, це конфлікт Росія - так званий колективний Захід і це конфлікт вже внутрішній, тому що у людей, які там воювали і воюють, приміром, у того ж Ходаковського (один із командирів так званої "ДНР". - Ред.) були українські паспорти, коли це все починалось. Тобто це українці. Гібридна війна, один із варіантів гібридної війни, це коли країна-агресор ініціює і підтримує внутрішній конфлікт. От я думаю, що у нас зараз саме така ситуація.Днями секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у соцмережі написав, що Ви не уповноважені офіційно представляти позицію РНБО. Це дивно прозвучало, як Ви на це відреагували?

Я ж радник, до того ж, позаштатний. У мене немає зарплати, у мене немає кабінета. Я формулюю поради, а його справа, дослухатися до них чи ні.

Народні депутати від "Слуги народу" звернулися до Данілова з проханням розглянути Вашу можливу відставку. Чи Ви мали розмову з Даніловим про це? Чи є якісь кроки в цьому напрямку? Чи зважив він на цей запит?

Залишімо це в питаннях корпоративної етики. А стосовно цих депутатів, то можна сказати: консерви відкрилися. Консерви, знаєте, коли псуються, іноді банку роздуває, і якщо відкрити, то зовсім погано виходить. Люди, які прийшли в депутати і до влади під прапором президента, які мало що собою представляють, а раніше навіть відкрито "топили" за геть іншу сторону. От вони вкотре і відкрилися.