 Сергій Сівохо: Конфлікт на Донбасі - частково внутрішньоукраїнський | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.03.2020

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Україна

Сергій Сівохо: Конфлікт на Донбасі - частково внутрішньоукраїнський

Про війну, реінтеграцію тимчасово непідконтрольних територій та епідемію коронавірусу DW поговорила з радником секретаря Ради національної безпеки й оборони України з питань реінтеграції Донбасу Сергієм Сівохом.

Радник секретаря РНБО України Сергій Сівохо

Радник секретаря РНБО України Сергій Сівохо

DW: Сергію Анатолійовичу, хотілось би почати з теми коронавірусу. Зважаючи на ті безпрецедентні заходи, яких нині вживаютьдля зупинення цього вірусу, як Ви вважаєте, чи несе він загрозу національній безпеці України?

Сергій Сівохо: Безумовно, ситуація з коронавірусом надзвичайна. Абсолютно правильні ті заходи, яких зараз вживає уряд. Бо карантин - це єдине, що можна зараз зробити, просто зараз і негайно. Тому я би радив усім дотримуватися рекомендацій міністерства охорони здоров'я і закликів влади дотримуватись умов карантину.

Чи володієте Ви об'єктивною інформацією стосовноситуації з коронавірусом на тимчасово непідконтрольних територіях? Чи відомо про летальні випадки там, і, можливо, є інформація про кількість інфікованих людей?

За останньою інформацією, було 12 підозр на захворювання коронавірусом. Власне, наскільки мені відомо, були проведені тести, і ці 12 випадків не підтвердилися. З того боку була спроба спочатку оголосити карантин у навчальних закладах, але потім цей карантин чомусь було знято.

Карантин через епідемію коронавірусу паралізував життя в Україні

Карантин через епідемію коронавірусу паралізував життя в Україні

Ви лідер національної платформи примирення та єдності. Однією з її цілей є створення мирного хабу, реального і онлайн-версії. Які саме конкретні кроки будуть вживатися, про що йдеться? Як саме на практиці буде налагоджуватисядіалог між жителями непідконтрольних територій і рештою України?

Ну ми ж люди, треба розмовляти. Будь-який конфлікт, якщо про нього не говорити, нічого не відбуватиметься. Ми створені для того, аби сформувати декілька діалогових майданчиків, які будуть працювати за принципом професійним, за принципом соціальним. Можуть спілкуватися медики з медиками, студенти зі студентами, домогосподарки з домогосподарками. І от, починаючи розмовляти, ми почнемо розуміти, які речі нас об'єднують, які речі нас зближують. І в цих розмовах ми будемо напрацьовувати певні рекомендації, які потім зможемо передати владі.

Ви також на презентації говорили про амбасадорів, які мають працювати, я так розумію, по обидва боки лінії розмежування.Хто ці люди?

Є безліч людей, що народилися в Донецькій і Луганській областях, наприклад Женя Кошевий. Алчевськ, Луганська область.

Він готовий поїхати в Алчевськ?

Я з ним розмовляв, ну не знаю, як щодо поїхати в Алчевськ, але виступати в ролі амбасадора - так. Володя Горянський, актор, він теж луганський. Сергій Бубка - донецький, Лілія Підкопаєва - донецька, маса музикантів, навіть модельєри у нас є, футболісти, знову ж таки. Усі, хто прагне, аби дім повернувся, вони всі готові стати амбасадорами.

Сергій Сівохо вважає, що конфлікт на Донбасі має і внутрішньоукраїнський компонент

Сергій Сівохо вважає, що конфлікт на Донбасі має і внутрішньоукраїнський компонент

На презентації платформи примирення та єдності було геть немирно. Дійшло до штовханини, декількох осіб затримали. На Вашу думку, звідки такий потужний опір Вашій ініціативі?

Ця акція вийшла спланована. Кому це потрібно? Звісно, тим людям, що хочуть, аби війна не закінчувалася. Такі люди є як з нашого боку, так і з того боку. Давайте дивитися, кому це вигідно. Головне юридичне питання. Ну я так думаю, що партії війни. Тим людям, які шість років наживалися на цьому процесі і продовжують наживатися ще й зараз.

Тобто Ви маєте на увазі попередню владу?

Так, абсолютно правильно. Ви ж розумієте, що зиск може бути не тільки економічний, він може полягати у рейтингу, у владі, хтось добуває для себе якісь політичні дивіденди.

У питанні реінтеграції важливий момент - це економіка й інфраструктура. І Ви теж говорили про те, що вони потребують відновлення на тимчасово непідконтрольним територіях. Як Ви це бачите?

Це завдання, яке стоїть перед міністерством реінтеграції. Це ще один із шляхів, потрібно показати, що ми сторона, яка чекає на ту сторону. І що тут реально краще. І взагалі я як людина, що вболіває за Донбас, я ж там буваю багато і доволі часто. Я бачу, в якому там все жахливому стані. Мені можуть заперечити і сказати, що у нас всюди таке можна знайти. Секундочку! Там ще й війна йде. Ми чим можемо допомагаємо, але якщо це буде централізована державна допомога, це буде одразу видно. Це буде гарним знаком.

Мінськ уже понад п'ять років є майданчиком для переговорів з вирішення конфлікту на Донбасі

Мінськ уже понад п'ять років є майданчиком для переговорів з вирішення конфлікту на Донбасі

Майже одночасно з презентацією платформи відбулася зустріч у Мінську. і на тій зустрічі був підписаний документ про створення консультаційної ради, до якої будуть залучені і представники ОРДЛО. Це набуло великого резонансу, тому що йдеться ніби то про їхню можливість прямого діалогу з Україною, чого раніше не було.

Як це не було? Постійно присутні представники ОРДЛО. Я не люблю це слово "ОРДЛО", представники окупованих територій, так звані, як вони себе називають, "ДНР" і "ЛНР". Постійно висловлюють свою точку зору, що, звичайно, якимось чином впливає на процес перегорів. До них дослухаються росіяни, і міжнародні спостерігачі бачать активність з їхнього боку. Я вважаю, що розроблена концепція, яка допоможе урівноважити ситуацію. Ви розумієте, на території України зараз багато внутрішньо переміщених осіб саме звідти. Вони теж представники тих територій.

Тобто Ви не бачите, аби Україну схиляли до прямого діалогу з представниками цих самопроголошених республік?

От для цього і хочуть ввести представників від тих територій, але які зараз живуть на підконтрольній території України, щоб були в рівних кількостях представлені, урівноважити ситуацію. Цих і тих перевести в робочу групу між собою. Це буде консультативна рада. Вона не впливає ні на що. А між

тим вони будуть між собою розмовляти. Це буде невелика кількість, по п'ять чи по 10 людей пропонується.

Тобто Ви думаєте, що нічого критичного в Мінську не сталося?

Ні, навпаки, я вважаю, що це крок вперед. По-перше, політику миру заявив президент. З найпершої своєї промови він каже, що головним його завданням є мир. Якийсь час йому не дуже допомагали у цьому русі до миру. Але зараз, у зв'язку з цими останніми призначенням, я вважаю, що у нас з'явилося більше шансів. Я насправді дуже вірю (очільнику Офісу президента Андрію. - Ред.) Єрмаку.

Попри ці всі бюрократичні кроки є ще цифри смертності на фронті. І вони, на жаль, не зменшуються.

Вони нам і показують, що треба негайно вирішувати цю ситуацію, негайно. Чим більше ми зволікаємо, тим більше людей гине.

Вам належить цитата: "До НАТО не можуть вступати країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії". Аби розставити усі крапки над і, хто і з ким, на Вашу думку, воює на Донбасі?

Я вже казав, що це конфлікт багатошаровий. Тут є видимих одразу три шари. Це конфлікт Україна - Росія, це конфлікт Росія - так званий колективний Захід і це конфлікт вже внутрішній, тому що у людей, які там воювали і воюють, приміром, у того ж Ходаковського (один із командирів так званої "ДНР". - Ред.) були українські паспорти, коли це все починалось. Тобто це українці. Гібридна війна, один із варіантів гібридної війни, це коли країна-агресор ініціює і підтримує внутрішній конфлікт. От я думаю, що у нас зараз саме така ситуація.Днями секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у соцмережі написав, що Ви не уповноважені офіційно представляти позицію РНБО. Це дивно прозвучало, як Ви на це відреагували?

Я ж радник, до того ж, позаштатний. У мене немає зарплати, у мене немає кабінета. Я формулюю поради, а його справа, дослухатися до них чи ні.

Народні депутати від "Слуги народу" звернулися до Данілова з проханням розглянути Вашу можливу відставку. Чи Ви мали розмову з Даніловим про це? Чи є якісь кроки в цьому напрямку? Чи зважив він на цей запит?

Залишімо це в питаннях корпоративної етики. А стосовно цих депутатів, то можна сказати: консерви відкрилися. Консерви, знаєте, коли псуються, іноді банку роздуває, і якщо відкрити, то зовсім погано виходить. Люди, які прийшли в депутати і до влади під прапором президента, які мало що собою представляють, а раніше навіть відкрито "топили" за геть іншу сторону. От вони вкотре і відкрилися.

  • Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ Гнутове неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску Жовтень на боці бойовиків ДНР.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Найменший та найпівденніший пункт пропуску

    КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

  • Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ Гнутове в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик

    Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

  • Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок, - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Люди звикли до життя на КПВВ

    52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

  • Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики ЛНР. Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Майже звичайне сільське життя

    Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

  • У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    У Пищевику - жодного неушкодженого будинку

    Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

  • Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ Гнутове обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Укриття на КПВВ тримають напоготові

    Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

  • Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без прильотів. Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - вибухонебезпечними залишками війни, як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Мінні поля Донбасу

    Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

  • Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, серйозна контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Перевірки, як на кордоні

    Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

  • Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем ДНР - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож на той бік може дозволити собі лише раз на півроку.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Війна війною, а музика грає

    64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

  • Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ Гнутове - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків ДНР. Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Фронт зовсім поруч з КПВВ

    До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

  • Петро й Іван Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Петро й Іван

    Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

  • Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Пухнастий спецпідрозділ

    Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Автор: Микола Бердник


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Радник секретаря РНБО України Сергій Сівохо

Сергій Сівохо: Конфлікт на Донбасі - частково внутрішній

Коронавірус і національна безпека: Сергій Сівохо в інтерв’ю DW про війну на Донбасі, примирення й реінтеграцію.  

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