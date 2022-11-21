  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Пожежа в Москві
Внаслідок пожежі в Москві загинуло семеро людейФото: Sergei Savostyanov/TASS /IMAGO
КатастрофиРосійська Федерація

Семеро людей загинули внаслідок пожежі у центрі Москви

Степан Смишляєв
1 год. тому

Пожежа, що охопила площу понад 2500 квадратних метрів, виникла у двоповерховій будівлі складу в центрі столиці РФ. До гасіння залучали три гелікоптери та пожежний потяг.

https://p.dw.com/p/4JoXA

Унаслідок пожежі, яка сталася у складському приміщенні у центрі Москви у неділю, 20 листопада, загинули семеро людей, повідомляє "РІА "Новості".

Площа загоряння у двоповерховій будівлі перевищила 2500 квадратних метрів. Через займання обвалився дах будинку. До гасіння було залучено 121 рятувальника, 42 одиниці техніки, включаючи три гелікоптера, а також пожежний потяг.

З місця пригоди евакуювали семеро людей.

Читайте також: Пожежа в нічному клубі в Костромі: 15 людей загинули

Горів квітковий склад

Як випливає з відкритих джерел, у будівлі знаходяться магазин меблів та світильників, а також магазин квітів. У пресслужбі головного управління міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Росії по Москві уточнили, що горів квітковий склад.

За даними екстрених служб, причиною пригоди стали несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі.

Читайте також: Падіння Су-34 в російському Єйську: кількість загиблих різко зросла

Пожежа у готелі з українцями в Німеччині: хто підпалив

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Розстріляне авто в Бучі, квітень 2022

Російський дезертир розповів ЗМІ про скоєне під Бучею

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Україна отерпає від гострого дефіциту боєприпасів для німецьких "Гепардів".

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Політика18 листопада 2022 р.
Генасамблея ООН, архівне фото

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Конфлікти18 листопада 2022 р.
26 вересня 2021 року на виборчих дільницях у Берліні вишиковувалися черги та панував хаос

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Закон і право18 листопада 2022 р.
Заробітчани на будівництві стадіону Лусаїл

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Політика18 листопада 2022 р.
external

Три роки в полоні "ДНР"

Три роки в полоні "ДНР"

Конфлікти18 листопада 2022 р.24:13 хв.
Реконструкція збитого "Боїнга" рейсу MH17

Вирок у справі MH17: на Росію чекають нові суди

Вирок у справі MH17: на Росію чекають нові суди

Закон і право18 листопада 2022 р.
На головну сторінку