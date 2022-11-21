Семеро людей загинули внаслідок пожежі у центрі Москви

Пожежа, що охопила площу понад 2500 квадратних метрів, виникла у двоповерховій будівлі складу в центрі столиці РФ. До гасіння залучали три гелікоптери та пожежний потяг.

Унаслідок пожежі, яка сталася у складському приміщенні у центрі Москви у неділю, 20 листопада, загинули семеро людей, повідомляє "РІА "Новості".

Площа загоряння у двоповерховій будівлі перевищила 2500 квадратних метрів. Через займання обвалився дах будинку. До гасіння було залучено 121 рятувальника, 42 одиниці техніки, включаючи три гелікоптера, а також пожежний потяг.

З місця пригоди евакуювали семеро людей.

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Горів квітковий склад

Як випливає з відкритих джерел, у будівлі знаходяться магазин меблів та світильників, а також магазин квітів. У пресслужбі головного управління міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Росії по Москві уточнили, що горів квітковий склад.

За даними екстрених служб, причиною пригоди стали несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі.

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