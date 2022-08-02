Селфі у кольорах українського прапора

КультураУкраїнаСелфі у кольорах українського прапораTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКультураУкраїна19.08.202219 серпня 2022 р.Берлінський стиліст Франк Петер Вільде вже понад десять років щодня робить селфі у ліфті. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого усі його автопортрети присвячені Україні. Дивіться, як це виглядає і що мотивує берлінця!https://www.dw.com/uk/selfi-u-kolorah-ukrainskogo-prapora-19082022/video-62823234Реклама