Селфі у кольорах українського прапора

19.08.2022 19 серпня 2022 р.

Берлінський стиліст Франк Петер Вільде вже понад десять років щодня робить селфі у ліфті. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого усі його автопортрети присвячені Україні. Дивіться, як це виглядає і що мотивує берлінця!