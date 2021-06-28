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Німецький техно-гурт Scooter. Німецькі ЗМІ та політики піддали гострій критиці запланований виступ гурту Scooter в анексованому Криму.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Scooter"
Виступивши в анексованому Росією Криму, німецькі музиканти гурту Scooter стануть "на бік Путіна", вважає депутатка Європарламенту Ребекка Гармс. У гурті кажуть, що з політикою їхній виступ не матиме нічого спільного.