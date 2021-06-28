Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Scooter"

Німецький техно-гурт Scooter. Німецькі ЗМІ та політики піддали гострій критиці запланований виступ гурту Scooter в анексованому Криму.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Scooter"

У Рейні біля Кельна знайшли пів тисячі електроскутерів

У Рейні біля Кельна знайшли пів тисячі електроскутерів 28.06.2021

Як вони опинилися на дні Рейну, і чому їх терміново потрібно звідти діставати?
Примарна перемога: Scooter ніхто не виключав з журі через Крим

Примарна "перемога": Scooter ніхто не виключав з журі через Крим 12.10.2017

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив про "перемогу" через заміну фронтмена Scooter у журі німецького телешоу. Проте все, схоже, не так просто.
Чого очікувати у кримській справі проти гурту Scooter?

Чого очікувати у кримській справі проти гурту Scooter? 09.08.2017

Прокуратура АРК, яка веде провадження проти гурту Scooter, планує одержати правову допомогу від Німеччини у цій справі. Чого варто очікувати?

П'ять фактів про поїздку групи Scooter у Крим (07.08.2017) 07.08.2017

Німецька група Scooter на початку серпня відвідала анексований Росією Крим. Музикантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Українська прокуратура порушила справу через візит німецького Scooter до Криму

Українська прокуратура порушила справу через візит німецького Scooter до Криму 05.08.2017

Прокуратура АР Крим вивчає обставини, за яких німецький гурт Scooter опинився на півострові. Київ попросить у Берліна правової допомоги.
СБУ не має підтверджень прибуття гурту Scooter до анексованого Криму

СБУ не має підтверджень прибуття гурту Scooter до анексованого Криму 04.08.2017

У СБУ не знають, чи перебуває нині німецький гурт Scooter у анексованому Криму. Музиканти можуть стати персонами нон грата, якщо висловлюватимуться проти України, говорять у СБУ.

Німецьких політиків обурив запланований виступ Scooter у Криму

Німецьких політиків обурив запланований виступ Scooter у Криму 17.06.2017

Гурт Scooter має виступити на музичному фестивалі в анексованому Росією Севастополі. Німецькі політики критикують це рішення. Члени гурту стверджують, що політики в цьому нема.

У Німеччині засуджують запланований виступ Scooter у Криму (16.06.2017) 16.06.2017

Німецькі ЗМІ та політики піддали гострій критиці запланований виступ гурту Scooter в анексованому Криму. Концерт має відбутися в серпні.
Стануть на бік Путіна: євродепутатка критикує Scooter через запланований виступ у Криму

"Стануть на бік Путіна": євродепутатка критикує Scooter через запланований виступ у Криму 16.06.2017

Виступивши в анексованому Росією Криму, німецькі музиканти гурту Scooter стануть "на бік Путіна", вважає депутатка Європарламенту Ребекка Гармс. У гурті кажуть, що з політикою їхній виступ не матиме нічого спільного.
Відразу три німецьких міста потрапили до Мережі креативних міст

Відразу три німецьких міста потрапили до "Мережі креативних міст" 01.12.2014

Скорпіонс, Скутер та Моцарт допомогли трьом німецьким містам цього року потрапити до "Мережі креативних міст" ЮНЕСКО.