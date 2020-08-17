Що розповідають білоруські силовики, які звільнилися після протестів

У вівторок, 18 серпня, Олександр Лукашенко підписав указ про нагородження понад 300 білоруських силовиків медалями "За бездоганну службу". У МВС Білорусі кажуть, що це жодним чином не пов'язано з розгоном акцій протесту, що розпочалися 9 серпня, - документи уряду подавали наче ще в березні. Тим часом з огляду на останні події з силових відомств почали звільнятися службовці. В інтернеті можна знайти їхні відеозвернення до колег, фото рапортів та посвідчень. Чому вони йдуть на цей крок і чого побоюються? DW поговорила з кількома з них.

"Ми не розганяли людей, але давали присягу народу"

"Слідчий комітет не виходить на вулицю і не розганяє людей, але присягу кожен представник правоохоронних органів все одно дає народу", - каже співробітник Слідчого комітету (СК) Білорусі Володимир (ім'я змінене). У місті, де він живе, протестувальників після виборів 9 серпня розігнали із застосуванням сили. "Є відео, на якому затримують людину, яка стоїть на колінах, а її б'ють палкою. Я спілкувався зі спецпризначенцем, який брав у цьому участь. Мене вразило, як він про це розповідав", - ділиться своїми враженнями Володимир.

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Сам він, за його словами, після протестів запропонував колегам і місцевому керівництву СК провести офіцерські збори і висловитися про дії силовиків під час мирних акцій. "Радше за все, здійснено низку злочинів, з якими би за інших часів Слідчий комітет почав би ретельно розбиратися, - каже співрозмовник DW. - Зараз відкладена реакція. Це пов'язано з політикою та не має жодного стосунку до закону".

Деякі силовики не погоджуються з діями своїх колег щодо протестувальників

Пропозицію Володимира, за його розповідями, сприйняли негативно. Він написав рапорт, де просив надати оцінку діями силового блоку та підтвердженим фактам фальсифікацій на виборах: "Ми не знаємо, чи порушені щодо силовиків кримінальні справи. Я не виключаю, що і з боку мітингувальників були якісь провокації (є відео), але дії силових структур, однозначно, треба кваліфікувати за законом". Володимир наголошує, що це його особиста думка, а не позиція СК Білорусі: "Не думаю, що хтось із моїх колег готовий був тоді до мене приєднатися, не знаю, як зараз. Є стримувальні фактори: контракти, можливість більш раннього виходу на пенсію".

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Зараз, за словами Володимира, він відсторонений від посади, щодо нього триває службова перевірка. Якщо ситуація в країні не зміниться, Володимира, який прослужив 17 років, швидше за все звільнять за те, що "дискредитує" СК: "Я, звісно, боюся за себе і за свою родину. Упевнений, за нинішньої влади, щойно політична криза вирішиться, і я, і інші силовики, які вчинили так само, будуть у тій чи іншій формі репресовані".

"Пішов, бо не хотів бити людей"

Згоден з цим і капітан міліції Єгор Ємельянов, колишній співробітник Новополоцького відділку Департаменту охорони МВС. Він прослужив 17 років, рапорт про звільнення написав 11 серпня. Каже, що хотів звільнитися ще до виборів, але не дали, сказали служити до кінця контракту. У зворотному випадку потрібно повернути одноразову виплату (один із методів стимулювання силовиків під час укладення довгострокових контрактів) - близько 2,5 тисячі доларів.

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"У мене звичайна родина, уся в кредитах, зокрема й квартира побудована в кредит, це було важке рішення, - зізнається Ємельянов. - Але після подій 9 і 10 серпня сумнівів особливо вже не лишилося. Я розумів, що більше не зможу служити. Це справжня війна проти беззбройних людей".

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За словами Ємельянова, він сказав, що не піде на майдан, не стане розганяти і, тим більше, бити людей, навіть якщо надійде наказ: "Мене попередили, що по-хорошому не звільнять. Тоді я просто віддав посвідчення і сказав, що більше на роботу не вийду". Ємельянов каже, що ніколи не брав участі в розгонах мирних акцій, в Новополоцьку такого раніше не було. Та й зараз, за його словами, місцева міліція ні силу, ні зброю (гумові кулі та світлошумові гранати) під час затримань не застосовувала. "Це, в основному, немісцеві - військові й ОМОН", - каже Єгор Ємельянов.

Після його уходу з органів звільнилися ще п'ятеро його підлеглих. "Чув, що керівництво каже, що я "продався Європі", що це піар і спроба заробити. Мені страшно і за себе, і за сім'ю. Якщо чинна влада лишиться, то на мене швидше за все чекають проблеми", - каже Єгор.

"Ми не для цього служили"

Свій вибір зробив і підполковник міліції Олександр: "Після того як я побачив фото побитих силовиками людей, зрозумів, що не можу бути в системі". Донедавна Олександр навчав майбутніх співробітників МВС, а 9 серпня охороняв одну з виборчих дільниць у Мінську. За словами чоловіка, люди йшли на вибори як на свято, але їхні голоси не порахували: "Не скажу, що бачив фальсифікації, але вчителі, які були в комісії, боялися виходити на вулицю, нічого не могли пояснити, сиділи й плакали".

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Вибори і події, які сталися після них, за словами Олександра, остаточно вплинули на його рішення звільнитися з органів. "Я побачив, якими люди виходили з Окрестіна (СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську. - Ред.). Ми не цього навчали курсантів, не для цього служили", - каже він. Чоловік зізнається, що в 2010 року теж був на акціях протесту - витісняв натовп, але ані у затриманнях, ані в побиттях участі не брав. Нинішню жорстокість силовиків він пояснити не може.

Олександр каже, що пішов з правоохоронних органів у нікуди, хоча хтось і думає, що йому заплатили: "Є підтримка людей - це головне. Ми один народ, ми не повинні протистояти одне одному і тим більше одне одного бити".