СБУ відкрила справу проти митників, які дозволили вивезти 28 мільйонів доларів у валізах

Служба безпеки України розслідує факти незаконного вивезення 28 мільйонів доларів США та 1,3 мільйона євро готівкою, які пропустили через "зелений коридор" на Закарпатській митниці, повідомляють у спецслужбі.

Як сказано у повідомленні СБУ, гроші були запаковані у валізи. У спецслужбі зазначають, що такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, адже через "зелений коридор", тобто без декларування можна вивозити не більше 10 тисяч доларів США за раз. До того ж, автомобіль, на якому перевозили гроші чомусь пропустили без огляду.





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Зараз спецслужби повідомляють,що провели серію обшуків у митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

За інформацією джерел інформагентства "Українські Новини" у правоохоронних органах, мова йде про вивезення коштів дружиною екснардепа Ігоря Котвіцького. Як повідомляла Українська правда, 14 березня 2022 року дружина екснардепа - Анастасія Котвіцька перетнула державний кордон України з Угорщиною і задекларувала гроші вже на угорському пункті перетину "Тисабеч".