 Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на один мільйон барелів на добу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2020

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Економіка

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на один мільйон барелів на добу

Задля стабілізації нафтового ринку Ер-Ріяд скоротить обсяги видобутку нафти майже до 7,5 мільйона барелів на добу. Крім того, в королівстві втричі збільшать ставку ПДВ і скасують численні дотації.

Нафтовидобуток у Саудівській Аравії

Нафтовидобуток у Саудівській Аравії (архівне фото)

Саудівська Аравія знизить видобуток нафти в червні на один мільйон барелів на добу. Про такий крок королівства повідомила в понеділок, 11 травня, саудівська державна інформагенція Saudi Press Agency (SPA) з посиланням на міністра енергетики країни Абделя Азіза бін Салмана Аль Сауда. Це рішення ухвалено додатково до зобов'язань, взятих у квітні в рамках угоди ОПЕК + (організація країн-експортерів нафти та її партнери), зазначається в повідомленні.

Мета додаткового скорочення - стабілізація світового ринку нафти, йдеться в повідомленні. Планується, що з червня саудівська компанія Saudi Aramco обмежить рівень видобутку в цілому до 7,492 мільйона барелів на добу. При цьому вже в травні компанія, згідно з приписом міністерства енергетики, повинна буде "за згодою своїх клієнтів прагнути" до скорочення рівня видобутку, повідомляється далі.

Найнижчий рівень видобутку нафти за останні 18 років

Рівень видобутку майже в 7,5 мільйона барелів на добу стане для Ер-Ріяда найнижчим з середини 2002 року, зазначає інформагенція Bloomberg.

Як повідомлялося, 12 квітня країни ОПЕК + погодили умови найбільшого в своїй історії договору по скороченню видобутку нафти. Згідно з ним, Саудівська Аравія погодилася знизити видобуток майже до рівня 8,5 мільйона барелів на добу.

Підвищення податків і скорочення дотацій

Раніше SPA повідомляла з посиланням на міністерство фінансів країни про рішення монархії підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 5 до 15 відсотків. Нова ставка ПДВ має набути чинності вже з 1 липня цього року. Цей крок зумовлений гострим бюджетним дефіцитом саудитів, що недораховується значної суми надходжень через стрімке падіння цін на нафту.

Крім того, планується також скоротити бюджетні видатки на суму 26,6 мільярда доларів США. Передбачається скасувати щомісячні виплати грошової компенсації окремим групам громадян, запроваджені ще 2018 року після зростання цін на комунальні послуги й деякі види товарів.

Під скорочення потрапляють також і значні інфраструктурні проєкти, задумані в рамках програми "Бачення 2030", покликаної зменшити залежність королівства від нафти, передає інформагенція AFP.

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