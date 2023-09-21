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Сара Ештон-Сірілло: "Слова хейтерів з Росії безглузді"

Роман Гончаренко
21 вересня 2023 р.

Сара Ештон-Сірілло відсторонена від посади спікера Сил тероборони ЗСУ через суперечливі висловлювання. В інтерв'ю DW американка, яка стала першою транс-жінкою у такій ролі, відповіла на критику.

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Сара Ештон-Сірілло
Сара Ештон-СіріллоФото: DW

Той, хто шукає інформацію про війну Росії проти України англійською мовою, напевно знає Сару Ештон-Сірілло. Вона з тих іноземців, хто приїхав до України у перші дні та став військовим блогером, зробивши ім'я на публікаціях відео з місця подій. У тому числі через свою ідентичність (Ештон-Сірілло - жінка-трансгендерка) вона стала об'єктом нападок російської пропаганди та користувачів соцмереж.

Представник тероборони ЗСУ

У мережі X (колишній Twitter) Ештон-Сірілло має понад 160 тисяч передплатників, охоплення місячної аудиторії обчислюється десятками мільйонів. Популярність стала головною причиною, коли на початку серпня 45-річну громадянку США, яка служила у Збройних силах України (ЗСУ) бойовою медикинею у званні молодшого сержанта, було призначено офіційним англомовним представником Сил територіальної оборони. Ештон-Сірілло стала першою транс-жінкою в такій ролі.

У міноборони України вважали, що такий "хейт" може бути "корисним". "Найголовніше, що Сара інформує англомовну аудиторію - об'єктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду", - написала у своєму телеграм-каналі колишня заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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Критика висловлювань на адресу росіян

Через неповні два місяці, у середу, 20 вересня, пресслужба Сил тероборони повідомила, що Ештон-Сірілло усунуто з посади одного зі спікерів у зв'язку з її недавніми висловлюваннями, які "не були погоджені ні з командуванням Сил ТрО, ні з командуванням ЗСУ". Повідомляється про проведення службового розслідування. Йдеться про погрози насильства на адресу того, кого Ештон-Сірілло у своєму відео назвала "кремлівським пропагандистом", не уточнивши, кого саме вона має на увазі. Вона також сказала, що це - "тільки початок".

Висловлювання викликали резонанс у Росії та у США. Сенатор-республіканець Джеймс Венс написав листа високопосадовцям, у тому числі главі Держдепартаменту США Ентоні Блінкену, в якому запросив інформацію про Ештон-Сірілло.

Кореспондент DW записала інтерв'ю з Ештон-Сірілло після того, як її висловлювання викликали критику, але до новини про її усунення з посади. На питання, що про всю цю історію думає її командування, Ештон-Сірілло відповіла так: "Моє командування розуміє, що сьомий пункт "формули світу" президента Зеленського, в якій 10 пунктів і яка буде реалізована після звільнення (України), полягає в тому , що, зокрема, пропагандисти та військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Ми бачили по роботі СБУ, а також міжнародних трибуналів та національної поліції тут, в Україні, що пропагандистів почали арештовувати… Тож, хоча люди можуть скреготати зубами та плюватися піною через мою заяву, я не відмовляюся від своїх слів".

На уточнююче запитання, чи мала вона на увазі журналістів під "російськими пропагандистами", Ештон-Сірілло відповіла, що вважає "російських журналістів інформаційними воїнами", для неї вони "не журналісти". При цьому Ештон-Сірілло зазначила, що в її "командування іноді болить голова через те, що я говорю, але вони розуміють, що це ефективно". Вона бачить себе в ролі свого роду громовідводу, який захищає від нападок "тих, хто важливіший у цій країні". 

"У військових немає іншої ідентичності"

Ештон-Сірілло також сказала, що не вважає, що сама займається пропагандою: "Ми повідомляємо правду… Це новини, подані в іншому, унікальнішому форматі, але точно не пропаганда".

Хоч би як склалися подальші відносини Ештон-Сірілло з ЗСУ, її досвід унікальний. Вона називає своїм домом Лас-Вегас, приїхала до України у березні 2022 року, аби написати книгу про біженців. Але залишилася й досі. У перші місяці війни Ештон-Сірілло перебувала в Харкові, який тоді безуспішно намагалися захопити російські війська. Вона воювала та була поранена у лютому 2023 року.

Хвилю ненависті по відношенню до себе в Росії Ештон-Сірілло сприймає, за її власними словами, спокійно і не приймає образи "близько до серця": "Слова хейтерів з Росії безглузді", - каже вона.

Жінка-трансгендерка зазначає, що не стикалася з негативним ставленням до себе в Україні через ідентичність: "Особисто - ніколи". "У мене ніколи не було досвіду негативного спілкування з кимось в армії, з людьми, з якими я працювала, зокрема, перебуваючи на фронті чи у Києві", - каже Ештон-Сірілло. Стиль життя в Україні вона називає "лібертаріанським". Ештон-Сірілло каже, що знає ще двох трансгендерів у ЗСУ. Як вона зауважує, "у військових немає іншої ідентичності, окрім того, що вони військові". 

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