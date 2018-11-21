Samsung вибачився за смерті та тяжкі захворювання працівників
Керівництво південнокорейської корпорації Samsung визнало, що внаслідок незадовільних умов безпеки та охорони праці дехто з працівників, залучених до виробництва, помер або серйозно захворів.
Багато працівників Samsung Electronics захворіли онкозахворюваннями через незадовільні умови праці
Менеджмент південнокорейської корпорації Samsung вибачився за випадки смертей та захворювань на виробничих потужностях корпорації.
Керівництво компанії у своїй заяві у п'ятницю, 23 листопада, визнало серед іншого, що як смертельні випадки, так і випадки захворювання спричинили незадовільні умови праці на лініях з виробництва мікросхем та дисплеїв. Президент та генеральний директор Samsung Кі Нам Кім також висловив жаль, що керівники корпорації вчасно не звертали увагу на цю проблему.
До вибачень компанія змушена була вдатися в рамках врегулювання спорів із родичами загиблих працівників Samsung, та живими працівниками, котрі серйозно захворіли, працюючи на виробництві комп'ютерних чіпів та дисплеїв. Суперечка між компанією та працівниками й родичами загиблих триває багато років, нагадує агенція новин dpa.
Цього місяця керівництво Samsung також пообіцяло виконати рішення третейського комітету та виплатити матеріальне відшкодування тим працівникам, котрі постраждали від прорахунків компанії щодо захисту умов праці.
Ще 2014 року компанія вибачилася перед деким із працівників, котрі захворіли лейкемією та іншими видами раку внаслідок того, що компанія не забезпечила відповідних умов захисту персоналу, котрий має контакт з різними токсичними хімічними речовинами.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
Усе спочатку?
Фінський виробник HMD Global підсів на хвилю ретро й презентував оновлену модель Nokia 3310. Акумулятор в цьому приладі дозволяє безперервно розмовляти по телефону впродовж 22 годин. У режимі stand-by його вистачить на цілий місяць (!!). У цей телефон також встановлено культову гру "змійка".
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
Наступ на велетенському ринку
Концерн HMD продає під брендом Nokia вже три моделі середнього класу. Колишній світовий лідер повертається на ринок. З часів краху Nokia ринок мобільних телефонів помітно зріс. Торік загалом було продано півтора мільярди смартфонів. Лідирує каліфорнійський концерн Apple, йому на п'яти наступає Samsung.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
Для фріків клавіатури
Також компанія Blackberry, яка належить до перших виробників мобільних телефонів, робить ставку на ретро: смартфон KEYone має справжню клавіатуру. Це перший пристрій з того моменту, як китайська фірма TCL (відома як Alcatel) почала контролювати розвиток та виробництво Blackberry. Спроба знову закріпитися на ринку.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
Смиренність замість шоу
Зазвичай Samsung представляє на MWC свої найновіші моделі смартфонів серії Galaxy. Проте не цього року. Після фіаско моделі Note 7, компанія відмовилася від проведення величезного шоу і представила нові планшети - Galaxy Tab S3. На думку концерну, в вищому ціновому сегменті ринку ще достатньо простору для руху вгору.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
Більше, ніж просто планшет
Galaxy Book - планшет із зовнішньою клавіатурою. Таким чином він може замінити ноутбук. А Galaxy S8? Ця модель повинна з'явитися на ринку лише з квітня. Інші виробники хочуть використати цей час з користю для себе.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
Конкуренти не сплять
Huawei має великі амбіції: китайці хочуть посунути Samsung з другого місця за обсягами продажів. Їхня атака розпочинається з двох моделей - Р10 та Р10 Plus. Ці смартфони позитивно вирізняються високоякісною збіркою та камерою, розробленою спільно з компанією Leica. За даними виробника, Р10 та Р10 Plus швидко заряджаються й тримають заряд батареї майже два дні.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
Годинник як телефон
Розумні годинники "Watch Classic" та "Watch 2" виробництва компанії Huawei мають 4 гігабайти для завантаження даних. Через додаток Google Android Pay цими пристроями можна й розраховуватися. В дорожчій моделі "Watch 2" завдяки нано сім-картці можна телефонувати незалежно від смартфону.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
Ставка на розмір екрану
Південнокорейський концерн LG пішов новим шляхом з незвичним форматом 18:9. Модель G6 вміщується в руку, але водночас має великий екран. У компанії сподіваються, що ця модель нарешті стане бестселером. Минулий рік LG завершила зі збитками.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом
5G - ринок майбутнього?
Надважлива тема на ярмарку - стандарт мобільного зв'язку 5G. Галузь уже мріє про супершвидку передачу даних. Нова флагманська модель від компанії Sony - Xperia XZ вже готова для мережі майбутнього. Перед тим, як новий стандарт запрацює повсюди і дані зможуть безперешкодно передаватися, мине ще не один рік.