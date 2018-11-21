Samsung вибачився за смерті та тяжкі захворювання працівників

Менеджмент південнокорейської корпорації Samsung вибачився за випадки смертей та захворювань на виробничих потужностях корпорації.

Керівництво компанії у своїй заяві у п'ятницю, 23 листопада, визнало серед іншого, що як смертельні випадки, так і випадки захворювання спричинили незадовільні умови праці на лініях з виробництва мікросхем та дисплеїв. Президент та генеральний директор Samsung Кі Нам Кім також висловив жаль, що керівники корпорації вчасно не звертали увагу на цю проблему.

До вибачень компанія змушена була вдатися в рамках врегулювання спорів із родичами загиблих працівників Samsung, та живими працівниками, котрі серйозно захворіли, працюючи на виробництві комп'ютерних чіпів та дисплеїв. Суперечка між компанією та працівниками й родичами загиблих триває багато років, нагадує агенція новин dpa.

Цього місяця керівництво Samsung також пообіцяло виконати рішення третейського комітету та виплатити матеріальне відшкодування тим працівникам, котрі постраждали від прорахунків компанії щодо захисту умов праці.

Ще 2014 року компанія вибачилася перед деким із працівників, котрі захворіли лейкемією та іншими видами раку внаслідок того, що компанія не забезпечила відповідних умов захисту персоналу, котрий має контакт з різними токсичними хімічними речовинами.