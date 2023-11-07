"Шахтар" у Гамбурзі переміг "Барселону"

Український футбольний клуб "Шахтар" здобув другу перемогу в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. У вівторок, 7 листопада, у номінально домашньому матчі в Гамбурзі "Шахтар" обіграв "Барселону" з рахунком 1:0. В кінці першого тайму переможний гол забив Данило Сікан.

Це перша перемога української команди з Донецька над "Барселоною" за 15 років. Завдяки їй донецький клуб зберігає шанси на плей-оф Ліги чемпіонів. Нині за підсумками трьох турів "Шахтар" має в активі шість очок та посідає в групі H третю позицію. "Барселона" лідирує з 9 пунктами, однак її може обігнати "Порту", який має шість очок і грає з останньою командою в групі "Антверпеном".

Нагадаємо, груповий етап Ліги чемпіонів передбачає шість турів. Дві перші команди проходять до 1/8 фіналу ЛЧ, а третя команда потрапить до плей-офф іншого турніру - Ліги Європи.

Читайте також: "Шахтар": вдома у Гамбурзі