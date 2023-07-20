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Ryanair вкладе $3 млрд у відновлення авіагалузі України

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Директор Ryanair заявив у Києві, що авіакомпанія відновить польоти з і в Україну протягом двох місяців після завершення війни. Лоукостер виконуватиме 600 рейсів щотижня до 20 країн і відкриє щоденні внутрішні рейси.

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Літак Ryanair
Літак RyanairФото: Christian Hartmann/REUTERS

Найбільший європейський лоукостер Ryanair планує інвестувати близько трьох мільярдів доларів у відновлення авіаційної галузі України після завершення війни. Про це оголосив директор ірландської авіакомпанії Майкл О'Лірі під час візиту до Києва у четвер, 20 липня, в ході якого він зустрівся з віцепрем'єр-міністром з питань відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим.

Перш ніж інвестиційний проєкт стартує, Агенція з авіаційної безпеки Європейського Союзу має провести оцінку безпеки польотів у повітряному просторі України та визнати його безпечним. Як зазначив Кубраков, відновлення польотів буде можливим, як тільки дозволить безпекова ситуація. "Проте вже зараз ми працюємо над рішеннями та інвестиційними планами, які дозволять швидко запустити літаки", - сказав він і подякував Ryanair за ініціативу.

У планах - 600 рейсів на тиждень

Відновити рейси з та в Україну Ryanair планує через два місяці після відкриття повітряного простору. Очікується, що в Україні базуватимуться 30 нових літаків авіаперевізника Boeing 737 Мах: у Києві, Одесі та Львові. Планується здійснювати 600 рейсів щотижня до 20 європейських столиць.

Ryanair також планує відкрити щоденні внутрішні рейси між цими трьома містами, як тільки відповідні аеропорти запрацюють, та відновити співпрацю з аеропортами Харкова і Херсона, щойно буде відновлена необхідна інфраструктура.

"Ryanair була другою за величиною авіакомпанією в Україні до незаконного російського вторгнення в лютому 2022 року... Найшвидший шлях до відбудови та відновлення української економіки - це низькі тарифи на авіаперевезення", - цитує директора компанії агентство dpa.

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