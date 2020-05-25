Ryanair оскаржить надання багатомільярдної допомоги Lufthansa

Ірландський лоукостер Ryanair має намір оскаржити у судовому порядку рішення німецького уряду про надання багатомільярдної допомоги авіакомпанії Lufthansa. "Ryanair подасть скаргу на останній приклад неправомірної державної допомоги компанії Lufthansa", - заявив у вівторок, 26 травня, генеральний директор ірландської бюджетної авіакомпанії Майкл О'Лірі, слова якого наводить Reuters.

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За його словами, така державна підтримка дозволить Lufthansa встановлювати ціни на авіаквитки нижче ринкової вартості, що значно порушуватиме чесну конкуренцію на ринку. За словами О'Лірі, Ryanair або британський лоукост-перевізник Easyjet у таких обставинах опиняться у скрутному становищі.

Напередодні, 25 травня, уряд ФРН та керівництво Lufthansa погодили умови надання авіаперевізнику багатомільярдної державної допомоги на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро у зв'язку з втратами через пандемію коронавірусу.

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Однак цю угоду ще мають схвалити Європейська Комісія, а також наглядова рада й загальні збори акціонерів Lufthansa. Зокрема, Брюссель має перевірити, чи не призведе надання державної допомоги до спотворення конкуренції в Європі.