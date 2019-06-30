 Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро - Єврокомісія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2019

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Новини

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро - Єврокомісія

Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію-лоукостера Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро.

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Лоукостер Ryanair має повернути в державний бюджет Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро субсидій. Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомила  Єврокомісія.

Асоціація з туризму та економічного розвитку аеропорту Монпелье (APFTE), що на півдні Франції, виплатила Ryanair ці гроші в обмін на рекламу Монпелье та регіону на сайті авіаперевізника, зазначає агенція dpa.

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У Франції конфіскували літак ірландського лоукостера Ryanair перед його вильотом із Бордо через конфлікт щодо субсидій, які має повернути авіакомпанія. (09.11.2018)

Єврокомісія виявила, що угода між APFTE та Ryanair була нечесною стосовно інших авіаперевізників, зашкодила аеропортам регіону та суперечила нормам ЄС, що регулюють виділення державної допомоги. Єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер підкреслила: "Конкуренція між аеропортами та авіаперевізниками має вирішальне значення для споживачів, фінансового росту та зайнятості".

За останні декілька років Єврокомісія виявила низку випадків, коли місцева влада незаконно виділяла субсидії бюджетним авіакомпаніям, щоб утримати їх в аеропортах. Зокрема, в 2014 році Єврокомісія наказала Ryanair повернути гроші, отримані в рамках співпраці з аеропортами Ангулем, Пау та Нім. А в 2018 році Франція конфіскувала на певний час літак авіакомпанії через суперечку щодо субсидій.

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