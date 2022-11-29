Розкрадання коштів: президенту УАФ обрали запобіжний захід

Президента та генсекретаря УАФ підозрюють у розкраданні 26,5 мільйона гривень під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків.

Печерський районний суд міста Києва обрав президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Павелку та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 мільйона гривень кожному. Про це повідомляє у вівторок, 29 листопада, Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків чиновники УАФ заволоділи 26,5 мільйона гривень. У подальшому вони легалізували частину цих коштів", - йдеться у повідомленні.

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Президенту та генеральному секретарю УАФ повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, зазначили в Офісі прокурора. Там додали, що досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

УАФ оскаржуватиме рішення

Втім, Павелко та Запісоцький не будуть перебувати під вартою, оскільки за них вже внесено заставу, повідомив журналіст Костянтин Андріюк. За його даними, це зробила компанія "УАФ Маркетинг".

Факт внесення застави підвтердив і юрист у справі УАФ Денис Бугай у коментарі "Українській правді". При цьому він наголосив, що в УАФ "категорично незгодні з рішенням суду і взагалі з кримінальним провадженням", і тому будуть це рішення оскаржувати. "Слідство заявляє, що є заволодіння коштами УАФ. Це неправда. Кошти, про які йде мова, - це була виплата за послуги, які надавав УАФ відомий футбольний суддя П'єрлуїджі Колліна. Вони мали всі ці докази, але ці докази в суд не передали, а сховали", - переконує Бугай. Також він наголосив, що мова йде не про державні кошти, а про гроші УАФ, бо "за останні 7 років Федерація не отримувала жодного бюджетного фінансування". До того ж, за словами Бугая, "у справі немає потерпілого".

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Також Бугай нагадав, що кримінальне провадження більше трьох років розслідувалося Національним антикорупційним бюро (НАБУ), і "Офіс генерального прокурора прийшов до висновку ще рік тому, що будь-яких ознак злочину зі сторони Павелка немає, і передав цю справу в поліцію".

Нагадаємо, кримінальне провадження щодо розкраданні грошей на будівництві заводу з виробництва штучної трави, в якому фігурує Павелко, було відкрите НАБУ ще 2018 року після виходу розслідування Bihus.Info.