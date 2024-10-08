Війська РФ зайшли на околиці Торецька - ОТУ "Луганськ"

У Торецьку на Донеччині точаться активні вуличні бої, російські війська ввійшли на східні околиці міста, визнали в ОТУ "Луганськ".

З'єднання російських окупаційних сил зайшли на східні околиці міста Торецьк на Донеччині. Про це розповіла ввечері понеділка, 7 жовтня, речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку, ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен підʼїзд", - сказала Бобовнікова.

За її словами, російські окупаційні сили зайшли на східну околицю Торецька та дещо просунулися однією з вулиць у напрямку шахти "Центральна", однак ситуація украй мінлива. "То ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати те, що захопили окупанти, і не даємо їм просунутися", - запевнила речниця ОТУ "Луганськ".

Непроста ситуація й на інших ділянках фронту на Донеччині

Крім того, тривають бої за селище Нелипівка, що на північний захід від Нью-Йорка, додала речниця. "Тактика схожа на ту, яку вони застосовують в Торецьку. (...) Вони "рівняють" місто з артилерії й потім постійно штурмують малими групами з 3-4-5 осіб, ці штурми йдуть протягом доби", - пояснила Бобовнікова.

Щодо ситуації в районі Часового Яру, вона складна, проте контрольована, запевнила речниця ОТУ "Луганськ". За даними Бобовнікової, українським оборонцям вдається не допускати просування противника в Часовому Яру.

Нагадаємо, 2 жовтня Київ офіційно визнав відведення своїх сил з міста Вугледар на Донеччині.