Російські тюремники стверджують, що гарантують безпеку Навального в колонії

Директор російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашников у п'ятницю, 26 лютого, запевнив, що безпеці ув'язненого опозиціонера Олексія Навального під час відбування присудженого покарання ніщо і ніхто не загрожує. "Я гарантую, що жодної загрози його здоров'ю і життю не існує", - цитує Калашникова агентство "Інтерфакс".
Калашников підтвердив, що Навального етапували в колонію, але не уточнив, в яку саме. За його словами, це питання слід адресувати захисту і родичам політика. Навальний за рішенням суду відбув туди, "де він повинен зараз перебувати, все зроблено в рамках закону", сказав директор ФСВП.
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Олександр Калашников стверджує, що Навального будуть утримувати "в умовах абсолютно нормальних". "Режим, нагляд і контроль буде забезпечений йому на сто відсотків. Навальний, якщо забажає, буде залучений до виробничої діяльності", - додав він.
Вирок Олексію Навальному
Російського опозиціонера було затримано 17 січня після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовою отруйною речовиною "Новачок".
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2 лютого Навальний був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в грудні 2014 року були визнані винними в розкраданні.
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20 лютого суд у Москві відхилив апеляцію захисту Навального щодо заміни умовного терміну на реальний у цій справі.
25 лютого адвокати Навального повідомили, що опозиціонера етапували з СІЗО у Москві і, можливо, відправили в колонію.
З часу затримання Навального Євросоюз та США вимагають звільнити опозиціонера та припинити переслідування його прихильників, які виходили на низку масових акцій протесту.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Протести другий тиждень поспіль
Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Велика кількість учасників
Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Влада готувалася заздалегідь
У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Подвійні хороводи
Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Неприступна фортеця
Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Придушення всіма засобами
Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Особлива жорстокість
Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Відбиваючи затриманих
Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Тисячі затриманих
За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Затримували усіх поспіль
Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
У Берліні підтримали Навального
Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.
Автор: Віталій Кропман, Данило Білик