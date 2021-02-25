Російські тюремники стверджують, що гарантують безпеку Навального в колонії

Директор російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашников у п'ятницю, 26 лютого, запевнив, що безпеці ув'язненого опозиціонера Олексія Навального під час відбування присудженого покарання ніщо і ніхто не загрожує. "Я гарантую, що жодної загрози його здоров'ю і життю не існує", - цитує Калашникова агентство "Інтерфакс".

Калашников підтвердив, що Навального етапували в колонію, але не уточнив, в яку саме. За його словами, це питання слід адресувати захисту і родичам політика. Навальний за рішенням суду відбув туди, "де він повинен зараз перебувати, все зроблено в рамках закону", сказав директор ФСВП.

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Олександр Калашников стверджує, що Навального будуть утримувати "в умовах абсолютно нормальних". "Режим, нагляд і контроль буде забезпечений йому на сто відсотків. Навальний, якщо забажає, буде залучений до виробничої діяльності", - додав він.

Вирок Олексію Навальному

Російського опозиціонера було затримано 17 січня після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовою отруйною речовиною "Новачок".

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2 лютого Навальний був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в грудні 2014 року були визнані винними в розкраданні.

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20 лютого суд у Москві відхилив апеляцію захисту Навального щодо заміни умовного терміну на реальний у цій справі.

25 лютого адвокати Навального повідомили, що опозиціонера етапували з СІЗО у Москві і, можливо, відправили в колонію.

З часу затримання Навального Євросоюз та США вимагають звільнити опозиціонера та припинити переслідування його прихильників, які виходили на низку масових акцій протесту.