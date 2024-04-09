Росіяни били вночі по областях України дронами й балістикою

Під час комбінованої нічної атаки військ РФ по Україні було випущено 20 БпЛА типу Shahed-131/136, а також кілька ракет С-300. У ПС ЗСУ кажуть, що вдалося збити всі 20 випущених російських дронів.

Війська РФ запустили в ніч на вівторок, 9 квітня, кілька груп ударних дронів типу Shahed-131/136 під час атак по Україні. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, пуски цих дронів проводилися з мису Чауда в окупованому росіянами Криму, а також з району Приморськ-Ахтарськ в РФ, а їхніми цілями були кілька регіонів України.

"У результаті протиповітряного бою збито усі 20 БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - ідеться в повідомленні. "До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - додали в ПС ЗСУ.

Повідомляється, що крім 20 дронів, війська РФ випустили по цілях в Україні чотири ракети типу С-300 з окупованої частини Донеччини. Про збиття цих ракет інформації немає.

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Також українські ЗМІ й органи влади повідомляли продовж ночі про вибухи у Полтавській та Хмельницькій областях і про роботу ППО в окремих регіонах, зокрема у Львівській області.

На Полтавщині загинула жінка через удар РФ по будинку

Крім того, ввечері понеділка місцева влада повідомила про атаку на Полтавщині, де унаслідок російського удару по цивільному будинку загинула одна людина, ще десятеро людей, серед яких є діти, травмовано.

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"Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків", - повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram-каналі.

А вночі область атакували два безпілотники, однак обійшлося без жертв, додав посадовець.