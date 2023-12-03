Росія, Ірак та саудівці проти відмови від викопного палива

Глобальна відмова від використання вугілля, нафти та газу - одне з найбільш спірних питань на кліматичній конференції ООН у Дубаї. Низка країн прагне продовжувати використовувати викопні джерела енергії.

Саудівська Аравія, Росія та Ірак виступають проти того, щоб міжнародне співтовариство ухвалило рішення про повну відмову від використання вугілля, нафти та газу. Ці країни відкрито висловили свою незгоду на 28-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP28) у Дубаї, повідомила у неділю, 3 грудня, засновниця та виконавча директорка екологічної організації Destination Zero Кетрін Абрю. Інформацію також підтвердило німецькій агенції dpa джерело в іншій неурядовій організації.

За словами Абрю, той факт, що основна увага учасників СОР28 спрямована на поступову відмову від викопного палива, до якої закликають понад 100 держав, викликав критику і з боку голови американської нафтогазової компанії ExxonMobil Даррена Вудса. Це, як зазначила вона, насамперед означає, що представників та лобістів галузі не можна допускати на кліматичні конференції ООН.

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Голова СОР28: Відмова від вугілля та нафти "поверне світ у печери"

Міністр промисловості та передових технологій ОАЕ Султан бен Ахмед аль-Джабер, призначений головою СОР28, раніше висловив сумніви, що відмова від викопного палива стримає глобальне потепління. "Немає якихось наукових даних чи сценаріїв, які б говорили про те, що поетапна відмова від викопного палива допоможе досягти мети в 1,5 градуса", - наводить його слова британська газета The Guardian.

"Покажіть мені план поступової відмови від викопного палива, який дозволить забезпечити стійкий соціально-економічний розвиток, якщо тільки ви не хочете повернути світ назад у печери, - заявив аль-Джабер, спілкуючись із представниками екологічних рухів у листопаді. Водночас він назвав неминучим скорочення використання викопного палива. "Але ми маємо ставитися до цього по-справжньому серйозно і прагматично", - додав міністр.

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Генсек ООН наполягає на повній відмові від викопного палива

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш упевнений, що тільки повна відмова від використання викопних видів палива дозволить людству утримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія. "Наука однозначно каже: межа на рівні 1,5 градуса реальна, тільки якщо ми зрештою перестанемо спалювати все викопне паливо", - сказав він, звертаючись до учасників СОР28 у п'ятницю, 1 грудня.

Глобальна відмова від використання вугілля, нафти та газу стала одним із найспірніших питань у Дубаї, зазначає dpa. ОАЕ та низка інших країн хочуть і далі покладатися на викопні джерела енергії та використовувати такі технології, як уловлювання та зберігання вуглекислого газу. Проте експерти оцінюють їх як суперечливі з наукового погляду, дуже дорогі та непридатні для використання у великих масштабах найближчим часом.

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