Росія атакувала Україну безпілотниками невстановленого типу

Війська РФ вночі 28 квітня застосували новий тип ударних дронів для атаки по Україні. Силам оборони вдалося збити один з п'яти БпЛА невстановленого типу.

Російські війська у ніч проти неділі, 28 квітня, вчергове атакували Україну, запустивши чотири безпілотники типу Shahed та п'ять БпЛА невстановленого типу. Як повідомляється у зведенні генерального штабу ЗСУ, силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу Shahed та один БпЛА невстановленого типу були знищені.

За даними Повітряних сил ЗСУ, чотири "шахеди" знищені на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. "Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині", - зазначили в ПС ЗСУ.

Під час атаки кілька вибухів сталися у Миколаєві. Внаслідок атаки на місто сталась пожежа на рекреаційному об'єкті, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Наразі вогонь ліквідували, є пошкодження. Також пошкоджень зазнав об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, додав мер Миколаєва. За його даними, у місті нема постраждалих чи загиблих. На Кіровоградщині атака минулася без наслідків, повідомив глав ОВА Андрій Райкович. Щодо інших регіонів інформації поки не надходило.