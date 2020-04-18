Рок-концерт попри коронавірус. Гурт Brings "пірвав" публіку в автокінотеатрі

Подія, яку важко уявити в часи епідемії COVID-19: рок-концерт. Гурт Brings влаштував шоу в автомобільному кінотеатрі в Кельні ввечері у п'ятницю, 17 квітня. Таким чином гурт надсилає глядачам "сигнал радості життя", передає інформагенція dpa. Додатковий концерт у автомобільному кінотеатрі в Кельні відбудеться 18 квітня. Наприкінці квітня заплановані два шоу в автокінотеатрі Дюссельдорфа. Квитки на всі ці події розкуплені, вказано на сайті Brings.

Глядачі прибули на концерт у Кельні на 250 машинах. У одній автівці могли перебувати двоє дорослих і одна дитина віком до 14 років. Автівки стояли на відстані 50 метрів від сцени, пише видання Kölner Stadtanzeiger.

Музиканти наживо виконали 17 пісень. Аудиторія слухала їх за допомогою радіозв'язку. У якості овацій люди "сигналили" автомобільними фарами.

Гроші від продажу квитків спрямують на підтримку персоналу Університетської клініки Кельна, заявив соліст Петер Брінґс (Peter Brings).

Brings виконує шлягери на кельнському діалекті Kölsch (вимовляється "кьольш") та існує з 1990 року.

Масові заходи в Німеччині заборонені до 31 серпня у зв'язку з пандемією COVID-19.

Дивитись відео 03:08 Поділитись Карантин і німці: "хом'якові" закупи, цифровізація заднім числом і продуктивне дозвілля (17.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3b3S2 Карантин і німці: "хом'якові" закупи, цифровізація заднім числом і продуктивне дозвілля (17.04.2020)