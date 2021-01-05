 Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.07.2021

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Економіка

Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині?

Англійська мова - найпоширеніша іноземна мова в Німеччині. Але чи легко знайти тут роботу іноземцю, який володіє тільки англійською? Є приводи для легкого оптимізму.

Дошка оголошень про роботу в одному з вишів Берліна

В актуальному рейтингу English Proficiency Index, який порівнює рівень володіння англійською мовою серед дорослого населення в 100 країнах світу, Німеччина посідає восьму сходинку, поступаючись Нідерландам, скандинавським країнам, Австрії та Португалії. Загалом рівень володіння англійською мовою у ФРН зростає. Англійська - найпопулярніша іноземна мова в школах Німеччини. І у німців чимало можливостей і стимулів до вивчення цієї мови.

Знання англійської нерідко серед вимог німецьких роботодавців. Пів року тому об'єднання фахівців з пошуку персоналу BAP проаналізувало понад 900 тисяч оголошень про вакансії. Приблизно в кожному п'ятому з них знання цієї іноземної мови були обов'язковими, причому половину таких оголошень адресовані молодим фахівцям. Найчастіше це були вакансії в сферах ІТ та телекомунікації, науки, маркетингу, PR або консалтингу. Найрідше - в сферах медицини та догляду за хворими та людьми похилого віку, для соціальних працівників, будівельників і ремісників.

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А які шанси на працевлаштування, якщо іноземний фахівець, крім своєї рідної мови, володіє тільки англійською?

Де в Німеччині простіше працювати з англійською

"Усе залежить від компанії", - каже Максим Радомський, програміст з України. Він почав шукати роботу за фахом у Бонні, ще будучи студентом магістратури в Боннському університеті. Знання німецької мови були мінімальними. А оскільки оголошення, де була потрібна лише англійська, зустрічалися рідко, своє резюме Максим відправляв всюди, де підходив за профілем.

Програміст з України Максим Радомський

Програміст з України Максим Радомський

Перша фірма-роботодавець була маленькою і працювала на аутсорсинг, виконуючи замовлення, в основному, німецьких кампаній. "Вони якраз шукали студента, який вивчає інформатику. На роботі ми здебільшого спілкувалися англійською, але одне з побажань роботодавця полягало в тому, що німецьку було б непогано з часом вивчити", - розповідає молодий спеціаліст в бесіді з DW. У вивченні німецької особливої ​​ініціативи він не проявляв, і коли справи у фірми погіршилися і довелося скорочувати штат, Максима звільнили.

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У сфері розробки програмного забезпечення або програмування одних лише знань англійської найчастіше досить. Але якщо в тій самій сфері ІТ доведеться працювати з клієнтами з Німеччини, німецька мова може бути необхідністю, зазначає експерт з питань працевлаштування Вальтер Файхтнер (Walter Feichtner) в інтерв'ю DW. Ринок праці за останні роки в Німеччині змінився, каже він. У світі практично у всіх сферах спостерігається глобалізація, і через міграцію в Німеччині серед трудового населення - дедалі більше іноземців. "Головну роль під час працевлаштування відіграють кваліфікація, професійний бекграунд, досвід фахівця. Мовні знання важливі, але в різній мірі - залежно від сфери, роду діяльності та фірми", - погоджується консультант із кар'єри з Мюнхена.

У великих компаніях зі штаб-квартирою або клієнтами і постачальниками в іншій країні англійська мова нерідко є робочою. Її знання потрібні, наприклад, у відділах збуту або закупівлі. А ось у середньому бізнесі без знань німецької важко, адже ринок у невеликих фірм, в основному, регіональний. Знати німецьку важливіше і представникам робітничих спеціальностей - якщо співробітник зайнятий безпосередньо на виробництві, конвеєрі, складі.

Берлін і Мюнхен - найбільш англомовні німецькі міста

Аналітики великого порталу з працевлаштування Indeed проаналізували, в яких німецьких містах оголошення про вакансії цілеспрямовано адресовані іноземним фахівцям. Висновок: про велику відкритість роботодавців поки говорити рано. Дослідження Indeed охоплювало 88 міст, і при цьому в середньому по країні з усіх оголошень, проаналізованих фахівцями порталу з травня 2020 по квітень 2021 року лише 2,5 відсотка - не німецькою, а, в основному, англійською мовою.

Консультант із питань кар'єри Вальтер Файхтнер

Консультант із питань кар'єри Вальтер Файхтнер

При цьому дослідження виявило істотні відмінності між містами. Найчастіше на англомовне оголошення про вакансії можна натрапити в Берліні - 14 відсотків з проаналізованих Indeed. У Мюнхені і Франкфурті англійською написано приблизно кожне десяте оголошення. А ось у Гамбурзі та Кельні, які належать до п'яти найбільших німецьких міст, їх виявлено лише чотири відсотки. Зате в п'ятірку самих "англомовних" німецьких міст увійшли Кайзерслаутерн і Геттінген з населенням приблизно 100 тисяч. Фахівці Indeed пояснюють відносно велику частку оголошень англійською мовою в цих містах тим, що в Кайзерслаутерні розташований великий університет і один з інститутів Товариства імені Фраунгофера. Крім того, недалеко від міста розташована авіабаза США Рамштайн. Геттінген також є університетським містом з низкою науково-дослідних інститутів, де працюють вчені з усього світу.

Найкраще - англійська на додачу до німецької

Лідерство Берліна і Мюнхена в рейтингу Indeed Вальтера Файхтнера не дивує. Берлін давно став популярним серед фахівців з-за кордону, а в баварській столиці розташовані підрозділи міжнародних концернів, зокрема, Google, Amazon і Microsoft. Однак він не вважає, що якщо оголошення про вакансії написано англійською мовою, то пропонована робота пов'язана буде тільки з нею. Експерт із працевлаштування впевнений, що звертаючись таким чином до потенційних співробітників, фірми цілеспрямовано шукають тих, хто добре володіє англійською - на додачу до німецької мови.

Німецький підрозділ Microsoft у Мюнхені - логотип

Німецький підрозділ Microsoft у Мюнхені

Серед клієнтів його консалтингового бюро Karrierecoach München 25 відсотків - з міграційними корінням. І їхній досвід показує, що без знань німецької не так просто отримати запрошення на співбесіду. "Конкуренція велика, і чим привабливіший роботодавець, чим цікавіша посада і складніші завдання, тим важливіше знання німецької. В топменеджменті, наприклад, обидві мови мають однаково велике значення", - підкреслює Вальтер Файхтнер.

Пошук роботи в Німеччині: успішна тактика

На другій роботі, куди незабаром зміг влаштуватися Максим Радомський, потрібно знати німецьку. До того моменту він уже два з половиною роки жив в Німеччині і став краще сприймати мову на слух. На співбесіді технічні питання і його попередній досвід він вважав за краще обговорювати англійською, але коли перейшли до особистих вподобань і хобі, його попросили говорити німецькою. "Мене врятувало те, що я не соромився використовувати англійські слова, коли не міг згадати німецьке поняття", - розкриває свою тактику Максим. Незважаючи на те, що і зараз він займається програмуванням, йому доводиться брати участь у засіданнях і вести ділову переписку німецькою мовою.

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Знайти роботу в Німеччині без німецького важко, робить висновок фахівець. "І навіть якщо не знаєш німецьку на достатньому рівні, спробуй зробити так, щоб тобі повірили, що ти її знаєш", - говорить Максим напівжартома. Частиною його тактики було також резюме та мотиваційний лист німецькою - перекласти з англійської допомогли знайомі.

Тим, хто все ж вирішив подавати заявку на вакансію англійською, Вальтер Файхтнер, сам деякий час працював HR-фахівцем і хедхантером, радить дотримуватися тих самих вимог в оформленні, тієї ж структури, що і в резюме німецькою мовою. Крім того, за його спостереженнями, в Німеччині ще не прижилися анонімні резюме: роботодавцям, як і раніше, важливо побачити фотографію претендента, інформацію про стать і вік. Дрібниці, але вони теж можуть вплинути на рішення рекрутера.

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Докладно

Дошка оголошень про роботу в одному з вишів Берліна

Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині?

Чи легко знайти в Німеччині роботу іноземцю, який володіє тільки англійською? Є приводи для легкого оптимізму.  

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