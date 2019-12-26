Різдвяні іграшки з Рудних гір (фото)

Таких дерев'яних тваринок уже протягом двохсот років висікають у невеликих майстернях в одному з куточків німецьких Рудних гір (Erzgebirge) - саксонському районі Зайфен. З ними можна гратися цілий рік, а під час різдвяних свят вони прикрашають вертепи.

Майстер витісує різдвяні іграшки

Роблять ці іграшки - не лише різних тваринок, а й будь-які інші фігурки, - особливим традиційним способом, майстерністю якого володіють лише небагато ремісників. Спершу на спеціальному токарному верстаті обробляють круглу заготовку з ялинової деревини діаметром від 30 до 50 сантиметрів і витісують профіль майбутніх іграшок. Виходить щось на кшталт дерев'яного обода, звідси й німецька назва цього ремесла - Reifendrehen (від "Reifen" - обруч, обід, колесо та "drehen" - крутити). Потім обід розрізають на частини й доточують вироби з отриманих заготовок вручну.

Так виглядають дерев'яні заготовки

Вигадали цю технологію на початку ХІХ століття, коли у регіоні Рудних гір набули поширення водяні млини. Використання заготовок, витесаних на верстатах, дозволило випускати іграшки великими партіями та за нижчими цінами.

Рудні гори відомі своїми народними промислами. Тут, наприклад, також виробляють знаменитих німецьких лускунчиків. У 2019 році місця, пов'язані з історією гірничої справи у регіоні, отримали статус пам'яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.