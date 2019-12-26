Різдвяні іграшки з Рудних гір (фото)

Таких дерев'яних тваринок уже протягом двохсот років висікають у невеликих майстернях в одному з куточків німецьких Рудних гір (Erzgebirge) - саксонському районі Зайфен. З ними можна гратися цілий рік, а під час різдвяних свят вони прикрашають вертепи.
Майстер витісує різдвяні іграшки
Роблять ці іграшки - не лише різних тваринок, а й будь-які інші фігурки, - особливим традиційним способом, майстерністю якого володіють лише небагато ремісників. Спершу на спеціальному токарному верстаті обробляють круглу заготовку з ялинової деревини діаметром від 30 до 50 сантиметрів і витісують профіль майбутніх іграшок. Виходить щось на кшталт дерев'яного обода, звідси й німецька назва цього ремесла - Reifendrehen (від "Reifen" - обруч, обід, колесо та "drehen" - крутити). Потім обід розрізають на частини й доточують вироби з отриманих заготовок вручну.
Так виглядають дерев'яні заготовки
Вигадали цю технологію на початку ХІХ століття, коли у регіоні Рудних гір набули поширення водяні млини. Використання заготовок, витесаних на верстатах, дозволило випускати іграшки великими партіями та за нижчими цінами.
Рудні гори відомі своїми народними промислами. Тут, наприклад, також виробляють знаменитих німецьких лускунчиків. У 2019 році місця, пов'язані з історією гірничої справи у регіоні, отримали статус пам'яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Свято наближається...
Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Свічки запалюють щонеділі
Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Засновники звичаю
Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Поширення звичаю
На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Боннський університет як "різдвяний вінок"
На надвеликий "різдвяний вінок" цього року вирішили перетворити історичну будівлю Палацу курфюрстів, в якій розташовано головний корпус університету в Бонні. Чотири вежі будівлі (на фото - одна з веж) наче "свічки" спалахуватимуть по черзі червоними вогнями. Освітлюватимуть їх потужними світлодіодними прожекторами. Обіцяють, що для цієї акції використовуватимуть стовідсотково "зелений" струм.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Схожі звичаї в інших країнах
Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Незвичні різдвяні гірлянди
Коронавірусна пандемія наклала свій відбиток і на нинішнє Різдво. Ось такими саморобними гірляндами з порожніх пляшок від вакцини BioNTech/Pfizer прикрасили один з центрів вакцинації в північнонімецькому місті Любек.
Автор: Ян Вальтер, Аніта Грабська