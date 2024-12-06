Ритуальне побиття жінок: німці в шоці від ритуалу на Боркумі

Напередодні Дня Святого Миколая на острові Боркум у Північному морі влаштовують полювання на жінок і ритуальне биття. Декому через це не до жартів. Широка громадськість про цей звичай дізналася лише зараз.

Ніч на 6 грудня, коли західні християни відзначають День Святого Миколая, на німецькому острові Боркум у Північному морі пов'язана з особливою традицією, якої дотримуються протягом багатьох поколінь. Зараз цей ритуал опинився в центрі гучної суспільної дискусії в Німеччині. Чи відповідає він духу часу і чи припустиме в рамках звичаю насильство проти жінок, навіть якщо воно застосовується жартома? Думки розділилися.

Полювання на жінок і ритуальне биття

Звичай Klaasohm ("Klaas" - від нідерландського "Nikolaus") сягає своїм корінням у часи китобоїв, які проводили довгі місяці на промислі в морі та після повернення на острів наприкінці року хотіли показати, хто господар у домі. Молоді неодружені чоловіки одягаються в маски, овчину і пташине пір'я, у всіх у руках - коров'ячі роги. Спочатку у приміщенні влаштовується ритуальний бій серед чоловіків, народжених на острові. Увечері розпалені "клаасоми" ходять від бару до бару, від хати до хати. Дітям дають медову випічку, а на жінок влаштовують полювання. Жительок Боркума, які вийшли цієї ночі на вулицю, ловлять і б'ють по сідницях коров'ячим рогом.

Широко про цей звичай у Німеччині не було відомо. Але "славу" йому приніс репортаж суспільно-правового телеканалу NDR, який вирішили зробити після телефонного дзвінка одного остров'янина. У півгодинній програмі жителі Боркума анонімно розповідають про агресивні напади. Минулого року журналісти зняли, як жінок ловили на вулиці, тримали за руки і ноги, деяких валили на землю, і так звані "клаасоми", не шкодуючи сил, били їх під загальне улюлюкання по сідницях. Жінки скаржаться у відео на почуття сорому, біль і гематоми. Одна героїня фільму розповідає, що після ритуального побиття ніхто з "клаасомів" не поцікавився її самопочуттям.

Жахлива традиція чи непорозуміння?

Репортаж було опубліковано на YouTube, де він викликав шквал обурення. "Жахлива традиція. Наскільки глибоко вкоренилося пригнічення жінок", - прокоментував один користувач. Відео за сім днів набрало на порталі 1,3 мільйона переглядів і гаряче обговорюється в соцмережах. Організаторів ритуалу - товариство Borkumer Jungens von 1830 ("Хлопці Боркума з 1830 року"), до якого належать лише чоловіки, закидали обурливими мейлами. Хтось вирішив скасувати через протест свою майбутню відпустку на острові. А в деяких коментарях навіть вимагають відставки бургомістра острова, який заступився за "хлопців". Він підкреслює, що в репортажі показано неправомірні дії окремих людей, і це жодним чином не може слугувати доказом того, що остров'яни толерантні до насильства. На його думку, звичай представили у відео в спотвореному вигляді.

Коров'ячий ріг - обов'язковий атрибут костюма "клаасома" Фото: Reinhold Grigoleit/dpa/picture-alliance

"Хлопці Боркума", зі свого боку, пояснили, що розуміють, що ця традиція зі стороннього погляду сьогодні може видатися суперечливою. Вони пообіцяли зробити святкування ритуалу "більш прозорим та усунути непорозуміння". Спільнота категорично дистанціювалася від будь-яких форм насильства та вибачилася за "історично зумовлені дії минулих років". "Ми приймаємо критику сцен, показаних у репортажі, і відчуваємо себе зобов'язаними внести подальші зміни", - зазначається у заяві Borkumer Jungens von 1830. Зокрема, вже цього року вирішено відмовитися від частини традиції, пов'язаної з побиттям жінок, яка, як наголосила спільнота, ніколи не була її ядром.

Зберегти не можна відмовитися: необхідна дискусія

Водночас деякі остров'яни виступають за збереження цього звичаю - і, як не дивно, це жінки. Минулими вихідними майже дві сотні жительок Боркума вийшли на акцію протесту на захист ритуалу. І в самому відеорепортажі героїні зізнаються, що їх спочатку заманювали загальна атмосфера свята, адреналін - до того моменту, як вони стали жертвами "клаасомів". У будь-якому разі, поліція пообіцяла, що цього разу стежитиме пильніше і закликала жінок, які раніше зазнали насильства під час цього звичаю, подати заяву.

На репортаж реагують і політики. Статс-секретарка у місцевому міністерстві соціальної політики Крістіне Арбоґаст (Christine Arbogast) критикує практично повну відсутність обговорення того, що відбувається ввечері 5 грудня на острові: "При цьому дискусія про те, наскільки "клаасом" сучасний у такій формі, гостро необхідна. Традиції та звичаї найдовше зберігаються, якщо йдуть у ногу з часом". Однак, на думку політикині, потрібні для дискусії та змін імпульси мають виходити від самих жителів острова.

Але, схоже, що ситуація виправилася, принаймні цьогоріч - на тлі суспільного розголосу. У поліції вранці п'ятниці, 6 грудня, підтвердили, що традиційні гуляння на Боркумі відбулися мирно і без випадків застосування насильства. "Ми не виявили жодних правопорушень, пов'язаних зі завдаванням тілесних ушкоджень або фізичними нападами, пов'язаними з цьогорічним фестивалем Klaasohm", - заявив представник поліції у коментарі NDR. За оцінками правоохоронців, у вуличних святкуваннях, які проходили напередодні ввечері, взяло участь близько 600 осіб, і вони пройшли мирно.