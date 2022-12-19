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Волонтерки "пошти Святого Миколая" у селі Санкт-Ніколаус у землі Саар
Волонтерки "пошти Святого Миколая" у селі Санкт-Ніколаус у землі СаарФото: Becker/Bredel/picture-alliance/dpa
СуспільствоНімеччина

Німецький Миколай уперше відповідає на листи українською

Аніта Вінкельмаєр
1 год. тому

Десятки тисяч дітей зі всього світу пишуть листи Святому Миколаю в Німеччину. Цьогоріч надійшло багато листів від українських дітей.

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"Пошта Святого Миколая" в Німеччині у 2022 році відповіла на 27 тисяч листів від дітей зі всього світу. Цьогоріч надійшло багато листів від українських дітей. На них уперше відповідали українською мовою, повідомляє інформагенція dpa в понеділок, 19 грудня.

Більшість дітей бажають миру і сніжного Різдва, а також здоров'я своїй родині, друзям і всім людям, розповіла співорганізаторка акції Сабіне Ґереке (Sabine Gerecke). Святому Миколаю пишуть і студенти-іноземці, які бажають успішно скласти іспити.

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На листи відповідають 42 волонтерів. "Пошта Святого Миколая" працює до 24 грудня. Вона розташована в Санкт-Ніколаусі у громаді Ґросроссельн, що в німецькій федеральній землі Саар, біля кордону з Францією.

"Пошта Святого Миколая" в Санкт-Ніколаусі - найстаріша в Німеччині. Тут отримують дитячі листи вже понад 50 років. Із 1967 року "Пошта Святого Миколая" працює в партнерстві з Deutsche Post.

На Різдво-2021 "Пошта Святого Миколая" отримала 30 711 листів від дітей із 43 країн світу.

Побажання до Різдва з України

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