РФ застосовує в Україні заборонений на війні газ

За даними ЗСУ, за два роки Росія здійснила 626 атак із використанням газу. Конвенція про заборону хімзброї не допускає застосування газу CS на війні, хоча він може використовуватися в мирний час проти порушників порядку.

Росія, імовірно, застосовує проти українських військових сльозогінний газ, відомий як CS, а також інші хімічні речовини, які скидають на позиції Збройних сил України з дронів. Про це пише в суботу, 6 квітня, газета The Telegraph на підставі розповідей українських солдатів на лінії фронту.

Сльозогінний газ CS в Європі нерідко застосовується поліцією проти порушників порядку на демонстраціях. У Німеччині його можна замовити в інтернеті для самозахисту. Однак використання цього газу під час війни неприпустимо відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

У статті вказується, що, хоча газ CS і не має летальної дії, він викликає паніку, під впливом якої солдати можуть залишити окопи, опинившись уразливими для звичайних видів зброї. Багато військових ЗСУ мають із собою протигази й отримують методички з інструкціями, як поводитися в разі хімічної атаки, йдеться в публікації.

Тим часом, як розповіла редакції Ребекка Маціоровскі - американська медсестра, яка служить у ЗСУ, - у деяких військовослужбовців із трьох бригад, яким вона надає допомогу під Донецьком, немає жодного захисного спорядження. Їм доводиться купувати його самим або розраховувати на допомогу волонтерів.

"У нас є протигази, але майже у всіх випадках це дуже старі, колишні радянські моделі, і вони не дуже ефективні, - наводять журналісти слова й одного з українських військових, якого представили в статті "Ігорем". - У деяких навіть є фільтри, що містять азбест".

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Повідомлення про можливе використання РФ інших видів газу

Застосування російською стороною хімічних речовин Ребекка Маціоровскі називає "систематичним". Вона передала редакції The Telegraph одну з гранат, у якій, імовірно, був газ CS, пояснивши, що цю гранату знайшли службовці 53-ї механізованої бригади ЗСУ.

Марк-Майкл Блюм, експерт із хімічної зброї і колишній глава лабораторії Організації із заборони хімічної зброї, підтвердив, що знайдений боєприпас - це газова граната K-51. Такі гранати зазвичай наповнюються сльозогінним газом, зазначає газета.

Також Маціоровскі розповіла, що 2023 року вона була свідком того, як російські дрони скинули під Донецьком два боєприпаси з "невідомим газом, що має запах розчавленого мигдалю". Вона припускає, що це міг бути ціаністий водень - смертоносний безбарвний газ, який Захід використовував як хімічну зброю в Першій світовій війні.

При цьому повідомлення про використання Росією інших видів хімічного газу, крім CS, The Telegraph не вдалося перевірити за незалежними джерелами.

За офіційними даними ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила в Україні 626 атак із використанням газу.