Слідчі виявили на Херсонщині не менше 20 катівень РФ
Валерій Сааков
25 хв. тому
Російська держава безпосередньо фінансувала утримання катівень в окупованій частині Херсонщини. Камерами тортур опікувалися ФСБ та російські пенітенціарні служби, довели міжнародні слідчі.
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На окупованій раніше території Херсонській області Росія створила й утримувала не менше 20 катівень. Такі дані оприлюднила в четвер, 2 березня, міжнародна група слідчих "Мобільна група правосуддя", що фінансується ЄС, Великобританією та США.
Згідно з зібраною доказовою базою слідчих, російська держава напряму фінансувала ці камери, де до утримуваних застосовували тортури. "Нові докази з нещодавно звільненого Херсона показують, що тортури були заплановані й безпосередньо фінансувалися російською державою", - заявили у "Мобільній групі правосуддя".
Міжнародні слідчі зокрема вказують на те, що в деокупованій нині частині Херсонщини камерами тортур опікувалася ФСБ, а також російське пенітенціарне відомство.
Зазначається, що понад 1000 жертв катувань дали свідчення. Вони повідомили, що зазнали таких видів тортур, як ураження електричним струмом та імітацію утоплення (катування водою). Також слідчі підрахували, що понад 400 осіб зникли безвісти у зв'язку з тортурами.