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Одна з катівень на деокупованій частині Харківщини (вересень 2022 року)
Український поліцейський в одній з катівень на деокупованій частині Харківщини (вересень 2022 року)Фото: Gleb Garanich/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Слідчі виявили на Херсонщині не менше 20 катівень РФ

Валерій Сааков
25 хв. тому

Російська держава безпосередньо фінансувала утримання катівень в окупованій частині Херсонщини. Камерами тортур опікувалися ФСБ та російські пенітенціарні служби, довели міжнародні слідчі.

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На окупованій раніше території Херсонській області Росія створила й утримувала не менше 20 катівень. Такі дані оприлюднила в четвер, 2 березня, міжнародна група слідчих "Мобільна група правосуддя", що фінансується ЄС, Великобританією та США.

Згідно з зібраною доказовою базою слідчих, російська держава напряму фінансувала ці камери, де до утримуваних застосовували тортури. "Нові докази з нещодавно звільненого Херсона показують, що тортури були заплановані й безпосередньо фінансувалися російською державою", - заявили у "Мобільній групі правосуддя".

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Міжнародні слідчі зокрема вказують на те, що в деокупованій нині частині Херсонщини камерами тортур опікувалася ФСБ, а також російське пенітенціарне відомство.

Зазначається, що понад 1000 жертв катувань дали свідчення. Вони повідомили, що зазнали таких видів тортур, як ураження електричним струмом та імітацію утоплення (катування водою). Також слідчі підрахували, що понад 400 осіб зникли безвісти у зв'язку з тортурами.

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Запит інформаційного агентства Reuters до адміністрації президента РФ про коментар щодо цього поки що залишається без відповіді .

Нагадаємо, фіксацією випадків скоєних воєнних злочинів в Україні займається в тому числі й Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Тортури у Херсоні: "Удари наносив так, щоб Z вийшло"

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Топтема

Одна з катівень на деокупованій частині Харківщини (вересень 2022 року)

Слідчі виявили на Херсонщині не менше 20 катівень РФ

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