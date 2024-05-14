РФ била по Україні дронами й балістикою - ПС ЗСУ

Українським військових вдалося збити всі 18 дронів типу Shahed-136/131, якими РФ намагалася атакувати вночі. Водночас Херсон зазнав удару балістикою. Про вибухи повідомили також у Харкові.

Війська РФ завдавали в ніч на вівторок, 14 травня, ударів з повітря по Україні із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Як повідомила зранку пресслужба Повітряних сил ЗСУ, українським оборонцям вдалося збити всі 18 випущених з мису Чауда ударних БпЛА. Збиття дронів зафіксували у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

"Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, під час нічної атаки війська РФ застосували також одну балістичну ракету оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", визнали в ПС ЗСУ. Про її збиття чи перехоплення нічого не повідомляється.

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Водночас Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила про удар балістичною ракетою РФ по обласному центру. Детальної інформації про наслідки саме цього удару немає.

Ранковий удар РФ по Харкову: є постраждалі

Тим часом зранку вівторка в Київському районі в місті Харків пролунали потужні вибухи унаслідок удару російськими авіабомбами УМПБ Д-30. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару постраждало щонайменше чотири особи. "Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Постраждали 4 людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Згодом у Харківський обласній прокуратурі, уточнили, що удар було скоєно двома керованими авіабомбами.

"За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см)", - зазначили слідчі.

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