Reuters: Росія перекинула до Криму понад 10 винищувачів

Росія перекинула на територію анексованого Криму понад 10 винищувачів. Про це в суботу, 22 грудня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на власне джерело в Криму. За цими даними, на кримському аеродромі "Бельбек" приземлилися винищувачі Су-27 та Су-30.

Про намір перекинути бойові літаки 22 грудня раніше заявляло міністерство оборони Росії. У повідомленні російського відомства вказано, що йдеться про винищувачі полку 4-ї армії ВПС та ППО, які прилетять із летовища "Кримськ" у Краснодарському краї на аеродром "Бельбек" "до свого місця постійної дислокації".

Росія і Україна звинуватили одна одну в нарощуванні озброєнь на кордонах

У МЗС України стверджують, що РФ розгорнула біля кордону з Україною "понад 80 тисяч військ у повній бойовій готовності, розмістила ракетні комплекси "Іскандер", передислокувала на територію Криму 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров натомість звинуватив українську владу в підготовці провокації на кордоні з анексованим Кримом. За його словами, "на лінії зіткнення українські військові сконцентрували близько 19 тисяч військових, велику кількість техніки". Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відкинув ці закиди.