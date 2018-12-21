 Reuters: Росія перекинула до Криму понад 10 винищувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

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Новини

Reuters: Росія перекинула до Криму понад 10 винищувачів

Понад 10 винищувачів Су-27 та Су-30 прибули з Росії до кримського аеродрому "Бельбек", повідомляє Reuters.

Су-27

Російський винищувач Су-27

Росія перекинула на територію анексованого Криму понад 10 винищувачів. Про це в суботу, 22 грудня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на власне джерело в Криму. За цими даними, на кримському аеродромі "Бельбек" приземлилися винищувачі Су-27 та Су-30.

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На тлі обопільних закидів Росії та України про нарощення озброєння на кордоні міністерство оборони Росії повідомило, що перекидає до Криму понад 10 винищувачів. (17.12.2018)

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що українська влада наприкінці грудня готує провокацію на кордоні з анексованим Кримом. (17.12.2018)

Прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що заява Лаврова про підготовку Києвом провокації на кордоні з Кримом - вигадка. Федеріка Могеріні назвала мілітаризацію Азовського моря "дуже небезпечною". (17.12.2018)

Про намір перекинути бойові літаки 22 грудня раніше заявляло міністерство оборони Росії. У повідомленні російського відомства вказано, що йдеться про винищувачі полку 4-ї армії ВПС та ППО, які прилетять із летовища "Кримськ" у Краснодарському краї на аеродром "Бельбек" "до свого місця постійної дислокації".

Росія і Україна звинуватили одна одну в нарощуванні озброєнь на кордонах

У МЗС України стверджують, що РФ розгорнула біля кордону з Україною "понад 80 тисяч військ у повній бойовій готовності, розмістила ракетні комплекси "Іскандер", передислокувала на територію Криму 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров натомість звинуватив українську владу в підготовці провокації на кордоні з анексованим Кримом. За його словами, "на лінії зіткнення українські військові сконцентрували близько 19 тисяч військових, велику кількість техніки". Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відкинув ці закиди.

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