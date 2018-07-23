 Reuters: МВФ підтримує законодавство про Вищий антикорупційний суд | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.07.2018

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Економіка

Reuters: МВФ підтримує законодавство про Вищий антикорупційний суд

Міжнародний валютний фонд підтримав закон про Вищий антикорупційний суд України з останніми поправками. Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша.

МВФ

Ухвалене в Україні законодавство щодо Вищого антикорупційного суду відповідає очікуванням Міжнародного валютного фонду. Про це речниця МВФ повідомила інформаційній агенції Reuters у середу, 25 липня. "Коли нещодавно ухвалені поправки наберуть чинності, законодавчі рамки для Вищого антикорупційного суду відповідатимуть зобов'язанням влади (України. - Ред.) за програмою МВФ", - зазначила речниця.

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254 депутати Верховної Ради підтримали в цілому законопроект, яким вносяться зміни до закону про антикорупційний суд у частині про апеляцію. На ухваленні цих змін наполягали, зокрема, ЄС та МВФ. (12.07.2018)

Україні не вдасться обійтись без кредитів МВФ, однак їх вона отримає тільки в обмін на реформи. Які умови не виконав Київ перед партнером та чому не отримав черговий транш, з'ясовувала DW. (08.07.2017)

Таким чином усунена одна з трьох перепон на шляху отримання Україною чергового траншу фінансової допомоги МВФ. Нагадаємо, останній транш в один мільярд доларів був перерахований фондом у квітні 2017 року. З того часу програма, фактично, виявилася замороженою через невиконання Києвом вимог. Крім антикорупційного суду, це приведення цін на газ для населеддя до ринкового рівня, а також збалансований бюджет. "Дискусії щодо невирішених питань, включно з цінами на газ та урядовим бюджетом, тривають", - зазначила речниця МВФ.

Як повідомлялося, закон про Вищий антикорупційний суд містив норму, яка дозволяла розглядати апеляції на вже відкриті справи в судах загальної юрисдикції, а не в антикорупційному суді. МВФ закликав Україну скасувати цю суперечливу норму.

12 липня Верховна Рада підтримала поправки, згідно з якими апеляції на корупційні справи, які нині перебувають у судах, будуть розглядатися саме у Вищому антикорупційному суді. Згідно з даними на сайті українського парламенту, станом на 25 липня ці поправки перебувають на підписі у президента України.

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