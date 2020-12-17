Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (відео)

Чому смартфони ламаються саме в той момент, коли спливає гарантія? Чи є це бізнес-моделлю виробників техніки? Репортер DW намагався розібратися.
Мабуть, багатьом знайома ситуація, коли раптово ламається мобільник. Усі фото, повідомлення, контакти недоступні… Дідько, коли я востаннє робив резервне копіювання?! Невже ці апарати умисно зроблені так, щоб ламатися, аби ми постійно купували нові? Дивіться сюжет DW:
Тисячі тонн електронного сміття накопчуються на сміттєзвалищах в Україні. Лише поодинокі підприємства здатні правильно утилізувати стару техніку. DW знайшла таке підприємство.
У багатьох країнах, зокрема і в Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні.