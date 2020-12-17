 Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.12.2020

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Економіка

Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (відео)

Чому смартфони ламаються саме в той момент, коли спливає гарантія? Чи є це бізнес-моделлю виробників техніки? Репортер DW намагався розібратися.

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