Реконструкція Нотр-Дама: що не влаштовує екологів

Не часто можна спостерігати, щоб за вирубку дерев брались з такою помпою, як у колишньому королівському лісі Берсе в двохстах кілометрах на північний захід від Парижа: в березні оточені численними журналістами міністр сільського господарства й продовольства Франції Жюльєн Денорманді та міністерка культури цієї країни Розлін Башло урочисто прибивали до столітніх дубів невеликі таблички з номерами, а потім виступали з промовами.

"Думаю, Нотр-Дам, який є символом нашого минулого, продемонструє, як ліси пишуть сучасну історію", - сказав Денорманді. Розлін Башло висловилася більш приземлено: "Нам потрібні всі ці дерева, оскільки ухвалене рішення відновити собор Паризької Богоматері в первозданному вигляді - зробити його таким, яким він був до пожежі та яким його відтворив Віолле-ле-Дюк (французький архітектор, реставратор, мистецтвознавець Ежен Віолле-ле-Дюк. - Ред.), котрий проводив реставраційні роботи з 1843 року".

Собор Паризької Богоматері хочуть відновити в його первозданному вигляді

Дуби з лісу Берсе належать до приблизно двох тисяч вирубаних у Франції дерев, які призначені для реконструкції шпиля й несучої конструкції собору Нотр-Дам. Ці частини собору були знищені або сильно пошкоджені під час руйнівної пожежі 15 квітня 2019 року. Однак плани з відновлення знаменитого храму далеко не всі сприйняли з захопленням - причому зовсім не тому, що обіцянка президента Франції Еммануеля Макрона відбудувати Нотр-Дам за п'ять років навряд чи може бути виконана.

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Вікові дуби для пам'ятника історії й культури

Пожежа, що сталася два роки тому, шокувала всю Францію й увесь світ. Тисячі людей зібралися того вечора біля цього об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, з жахом спостерігаючи за тим, як полум'я охоплює середньовічну будівлю: валиться храмовий шпиль, згорає значна частина даху й серйозної шкоди зазнає склепіння центрального нефа.

Президент Макрон пообіцяв тоді, що пам'ятник історії й культури відновлять за п'ять років. Спочатку глава французької держави пропонував зробити новий шпиль собору більш сучасним, але, врешті-решт, поступився експертам, які закликали зберегти стиль Вілле-ле-Дюка. Незабаром після пожежі як великі компанії, так і малі інвестори пообіцяли виділити на реконструкцію загалом близько мільярда євро. Відтоді надійшло вже понад 830 мільйонів євро.

Щоб відновити собор Паризької Богоматері з історичною точністю, потрібна дубова деревина. За домовленістю, половина необхідних для реконструкції дерев надається державними лісовими господарствами, а інша половина - власниками приватних лісових угідь. Після вирубки стовбури необхідно впродовж 12-18 місяців сушити - доти, доки волога, що міститься в деревині, не випарується приблизно на 30 відсотків.

Ці дуби з лісу Берсе мають піти на реконструкцію собору Паризької Богоматері

Йдеться про багатовікові дерева, які рано чи пізно все одно опинилися б у списку дерев на вирубку, підкреслює Гійом Ларрьєр - офіційний представник Національного управління лісового господарства Франції (ONF). "Ми регулярно рубимо великі старі дерева - частково для того, щоб забезпечити запаси деревини, але також тому, що таким чином створюється вільний простір для більш молодих дерев, яким потрібно багато світла", - пояснює він. Випереджаючи критику з боку захисників природи, Ларрьєр нагадує: Франція належить до тих країн, де діють найбільш суворі правила в сфері управління лісовим господарством і ведеться ретельний контроль за тим, як здійснюється вирубка дерев.

Екологи б'ють на сполох

І все ж таки, вирубка дерев заради собору Нотр-Дам обурила екологів - зокрема, Жакі Бонмена. Він є головою природозахисної організації Robin des Bois. "Ми ампутуємо нашим лісам дуби, які важливі для їхньої регенерації, адже вони є простором існування для величезної кількості комах та птахів", - обурюється Бонмен в інтерв'ю DW. Його думку підтримують понад 40 тисяч французів, котрі підписали петицію про припинення вирубки лісів.

Президент Макрон спочатку виступав за більш сучасну конструкцію

Рішення відновити Нотр-Дам в оригінальному вигляді Жакі Бонмен називає "абсолютно застарілим". "Ніколи б не подумав, що уряд ухвалить рішення на користь цієї пекельної суміші з деревини й свинцю, наявність якої забезпечило можливість пожежі та подальше забруднення свинцем", - говорить він. Факт масштабного забруднення свинцем території собору й прилеглих до нього кварталів підтверджений також експертами. На цій підставі й через створення загрози для життя людей організація Robin des Bois у 2019 році подала позов до суду. Однак кілька місяців тому провадження в справі було припинено.

На думку Бонмена, при реконструкції Нотр-Дама слід використовувати сучасніші й безпечніші будівельні матеріали. Як приклад він наводить собор святих Петра й Павла в Нанті, який у липні 2020 року теж постраждав внаслідок пожежі, але був менше пошкоджений, ніж собор Паризької Богоматері в квітні 2019 року - оскільки під час попередньої реконструкції його несучу конструкцію зробили з бетону.

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Свинець і дерево - ідеальна комбінація?

Однак у випадку зі собором Нотр-Дам бетон - не варіант, заперечує Бонмену офіційний представник адміністрації собору Паризької Богоматері - й пояснює, чому: "Для того, щоб будівля храму зберігала стабільність, його покрівля не повинна перевищувати певну вагу, і комбінація свинцю й деревини в даному випадку - ідеальний варіант", - пояснює він у розмові з DW.

Жакі Бонмен: Рішення відновити Нотр-Дам в оригінальному вигляді є "абсолютно застарілим"

Здоров'ю людей в адміністрації храму, звичайно, приділяють велику увагу, просто задля підвищення безпеки в соборі необхідно збільшити чисельність персоналу й встановити протипожежні двері, запевняє представник адміністрації знаменитого храму. Як повідомив далі прессекретар, підготовка до робіт з відновлення собору Паризької Богоматері ведеться повним ходом, а почнеться реконструкція вже в кінці 2021 - на початку 2022 року. Ну, а відкриється знаменита церква, як і заплановано, в 2024 році, заявив він.

Настоятель Нотр-Дама Патрік Шове теж допускає, що для проведення богослужінь, а також для відвідувачів храм частково відкриється вже через три роки. Водночас, як заявив священнослужитель в інтерв'ю інформаційному агентству AP, він не виключає, що будівельним майданчиком Нотр-Дам залишатиметься ще довго: цілком можливо, його повне відновлення охопить не менше 15-20 років. От і французькі екологи не сумніваються в тому, що для реконструкції "знадобиться багато років". До речі, організація Robin des Bois збирається вдруге подати позов проти влади через забруднення свинцем після пожежі в Нотр-Дамі.