 Реконструкція Нотр-Дама: що не влаштовує екологів | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.04.2021

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Культура й стиль життя

Реконструкція Нотр-Дама: що не влаштовує екологів

Через два роки після масштабної пожежі в соборі Паризької Богоматері повним ходом ведуться роботи з підготовки до його реконструкції. Однак те, що планується, обурює захисників природи.

Собор Нотр-Дам у Парижі

Не часто можна спостерігати, щоб за вирубку дерев брались з такою помпою, як у колишньому королівському лісі Берсе в двохстах кілометрах на північний захід від Парижа: в березні оточені численними журналістами міністр сільського господарства й продовольства Франції Жюльєн Денорманді та міністерка культури цієї країни Розлін Башло урочисто прибивали до столітніх дубів невеликі таблички з номерами, а потім виступали з промовами.

"Думаю, Нотр-Дам, який є символом нашого минулого, продемонструє, як ліси пишуть сучасну історію", - сказав Денорманді. Розлін Башло висловилася більш приземлено: "Нам потрібні всі ці дерева, оскільки ухвалене рішення відновити собор Паризької Богоматері в первозданному вигляді - зробити його таким, яким він був до пожежі та яким його відтворив Віолле-ле-Дюк (французький архітектор, реставратор, мистецтвознавець Ежен Віолле-ле-Дюк. - Ред.), котрий проводив реставраційні роботи з 1843 року".

Собор Паризької Богоматері хочуть відновити в його первозданному вигляді

Собор Паризької Богоматері хочуть відновити в його первозданному вигляді

Дуби з лісу Берсе належать до приблизно двох тисяч вирубаних у Франції дерев, які призначені для реконструкції шпиля й несучої конструкції собору Нотр-Дам. Ці частини собору були знищені або сильно пошкоджені під час руйнівної пожежі 15 квітня 2019 року. Однак плани з відновлення знаменитого храму далеко не всі сприйняли з захопленням - причому зовсім не тому, що обіцянка президента Франції Еммануеля Макрона відбудувати Нотр-Дам за п'ять років навряд чи може бути виконана.

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Вікові дуби для пам'ятника історії й культури

Пожежа, що сталася два роки тому, шокувала всю Францію й увесь світ. Тисячі людей зібралися того вечора біля цього об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, з жахом спостерігаючи за тим, як полум'я охоплює середньовічну будівлю: валиться храмовий шпиль, згорає значна частина даху й серйозної шкоди зазнає склепіння центрального нефа.

Президент Макрон пообіцяв тоді, що пам'ятник історії й культури відновлять за п'ять років. Спочатку глава французької держави пропонував зробити новий шпиль собору більш сучасним, але, врешті-решт, поступився експертам, які закликали зберегти стиль Вілле-ле-Дюка. Незабаром після пожежі як великі компанії, так і малі інвестори пообіцяли виділити на реконструкцію загалом близько мільярда євро. Відтоді надійшло вже понад 830 мільйонів євро.

Щоб відновити собор Паризької Богоматері з історичною точністю, потрібна дубова деревина. За домовленістю, половина необхідних для реконструкції дерев надається державними лісовими господарствами, а інша половина - власниками приватних лісових угідь. Після вирубки стовбури необхідно впродовж 12-18 місяців сушити - доти, доки волога, що міститься в деревині, не випарується приблизно на 30 відсотків.

Ці дуби з лісу Берсе мають піти на реконструкцію собору Паризької Богоматері

Ці дуби з лісу Берсе мають піти на реконструкцію собору Паризької Богоматері

Йдеться про багатовікові дерева, які рано чи пізно все одно опинилися б у списку дерев на вирубку, підкреслює Гійом Ларрьєр - офіційний представник Національного управління лісового господарства Франції (ONF). "Ми регулярно рубимо великі старі дерева - частково для того, щоб забезпечити запаси деревини, але також тому, що таким чином створюється вільний простір для більш молодих дерев, яким потрібно багато світла", - пояснює він. Випереджаючи критику з боку захисників природи, Ларрьєр нагадує: Франція належить до тих країн, де діють найбільш суворі правила в сфері управління лісовим господарством і ведеться ретельний контроль за тим, як здійснюється вирубка дерев.

Екологи б'ють на сполох

І все ж таки, вирубка дерев заради собору Нотр-Дам обурила екологів - зокрема, Жакі Бонмена. Він є головою природозахисної організації Robin des Bois. "Ми ампутуємо нашим лісам дуби, які важливі для їхньої регенерації, адже вони є простором існування для величезної кількості комах та птахів", - обурюється Бонмен в інтерв'ю DW. Його думку підтримують понад 40 тисяч французів, котрі підписали петицію про припинення вирубки лісів.

Президент Макрон спочатку виступав за більш сучасну конструкцію

Президент Макрон спочатку виступав за більш сучасну конструкцію

Рішення відновити Нотр-Дам в оригінальному вигляді Жакі Бонмен називає "абсолютно застарілим". "Ніколи б не подумав, що уряд ухвалить рішення на користь цієї пекельної суміші з деревини й свинцю, наявність якої забезпечило можливість пожежі та подальше забруднення свинцем", - говорить він. Факт масштабного забруднення свинцем території собору й прилеглих до нього кварталів підтверджений також експертами. На цій підставі й через створення загрози для життя людей організація Robin des Bois у 2019 році подала позов до суду. Однак кілька місяців тому провадження в справі було припинено.

На думку Бонмена, при реконструкції Нотр-Дама слід використовувати сучасніші й безпечніші будівельні матеріали. Як приклад він наводить собор святих Петра й Павла в Нанті, який у липні 2020 року теж постраждав внаслідок пожежі, але був менше пошкоджений, ніж собор Паризької Богоматері в квітні 2019 року - оскільки під час попередньої реконструкції його несучу конструкцію зробили з бетону.

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Свинець і дерево - ідеальна комбінація?

Однак у випадку зі собором Нотр-Дам бетон - не варіант, заперечує Бонмену офіційний представник адміністрації собору Паризької Богоматері - й пояснює, чому: "Для того, щоб будівля храму зберігала стабільність, його покрівля не повинна перевищувати певну вагу, і комбінація свинцю й деревини в даному випадку - ідеальний варіант", - пояснює він у розмові з DW.

Жакі Бонмен: Рішення відновити Нотр-Дам в оригінальному вигляді є абсолютно застарілим

Жакі Бонмен: Рішення відновити Нотр-Дам в оригінальному вигляді є "абсолютно застарілим"

Здоров'ю людей в адміністрації храму, звичайно, приділяють велику увагу, просто задля підвищення безпеки в соборі необхідно збільшити чисельність персоналу й встановити протипожежні двері, запевняє представник адміністрації знаменитого храму. Як повідомив далі прессекретар, підготовка до робіт з відновлення собору Паризької Богоматері ведеться повним ходом, а почнеться реконструкція вже в кінці 2021 - на початку 2022 року. Ну, а відкриється знаменита церква, як і заплановано, в 2024 році, заявив він.

Настоятель Нотр-Дама Патрік Шове теж допускає, що для проведення богослужінь, а також для відвідувачів храм частково відкриється вже через три роки. Водночас, як заявив священнослужитель в інтерв'ю інформаційному агентству AP, він не виключає, що будівельним майданчиком Нотр-Дам залишатиметься ще довго: цілком можливо, його повне відновлення охопить не менше 15-20 років. От і французькі екологи не сумніваються в тому, що для реконструкції "знадобиться багато років". До речі, організація Robin des Bois збирається вдруге подати позов проти влади через забруднення свинцем після пожежі в Нотр-Дамі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Початок катастрофи

    У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Завалився центральний шпиль

    Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Невситиме полум'я

    Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Біль вечірнього Парижа

    Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Безсилі пожежники

    На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Врятувати хоч щось

    Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Вцілілі башти західного фасаду

    Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Розпач парижан

    Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.

    Автор: Валерій Сааков


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