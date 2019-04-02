Rammstein і Голокост: провокація спрацювала

"Deutschland, Deutschland (Німеччина)!, - кричить у приспіві однойменної пісні соліст Rammstein Тіль Ліндеманн (Till Lindemann). І Німеччина його почула: новий відеокліп групи продивилося на момент публікації статті вже понад 20 мільйонів осіб. Це перше відео відомої німецької групи з 2012 року, і Rammstein вдалося спонукати публіку як активно обговорювати, так і, в не меншій мірі, засуджувати його. DW розповідає про що цей кліп і за що його критикують у Німеччині.

"Deutschland": історія Німеччини в яскравих малюнках, всього за 9 хвилин

Ласкаво просимо до перегляду двотисячолітньої німецької історії: ось ми бачимо битву в Тевтобурзькому лісі, за мить учасники Rammstein - уже в образі партійних функціонерів Німецької Демократичної Республіки, ще секундою пізніше вони стануть середньовічними лицарями. Rammstein попіклувались про те, щоб змішати та спресувати хрестоматійні образи різних епох, видавши їх в кліповому - дуже швидкому ритмі.

Обкладинка синглу "Deutschland" рок-гурту Rammstein

Похмура естетика, в якій витримані кадри, змінюючи один одного, співпадає з намірами зобразити німецьку історію перш за все як історію насильства - жадібні до крові середньовічні воїни, терористи "Фракції Червоної Армії" з 1970-х, канібали, які поїдають тіло темношкірої акторки, яка грає роль Німеччини.

Не залишаться без уваги і шанувальники кіноматографічних алюзій. Знімальна група розсипала у відеоролику багаточисленні синефільські натяки: і на монументальний шедевр Сергія Ейзенштейна "Олександр Невський", і на голівудські "Список Шиндлера" й "Гладіатора", і навіть на новий серіал "Вавілон - Берлін", який розповідає про німецьку столицю перед Другою світовою війною.

Скандальна сцена в концтаборі

Але скандал викликала інша сцена: концтабір, де спочатку нацисти вбивають переодягнених у в'язнів - євреїв учасників групи, а потім ув'язнені мстяться нацистам (не обійшлося без посилання до "Безславних виродків" Тарантіно). Але на цьому схожість з добре продуманим тарантіновським кінополотном закінчується. Там, де у американця сюжет, що повертає жертвам нацистів їхню людську гідність, а також свято синефіла, який подано у вигляді альтернативної версії кінця Другої світової, у Rammstein - нічого. Відзнято так, ніби це позбавлений особливого контексту такий самий епізод німецької історії, як й інші, розкритикував відео в інтерв’ю DW професор Йоахім Треббе (Joachim Trebbe) з Вільного університету Берліна.

Rammstein на сцені в 2005 році під час вручення музичної премії Echo

Таке ставлення до пам'яті про жертв націонал-соціалізму викликало обурення критиків. Використанням "Голокосту з маркетинговою метою" назвав президент Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер (Josef Schuster) 30-секундний тизер (він з'явився ще до випуску повної версії кліпу), в якому музиканти Rammstein предстали у формі в'язнів концтабору з удавками на шиї.

"Зловживання свободою митця"

Свободу художнього самовираження ніхто не скасовував, але "якщо відео використовується тільки для провокації та підвищення продажів, для створення скандалу й привертання уваги, то це вже переходить межу", заявив уповноважений з питань боротьби з антисемітизмом в уряді ФРН Фелікс Кляйн (Felix Klein). Кліп він назвав "зловживанням свободою митця". Директор Фонду Баварських пам'яток Карл Фреллер (Karl Freller) запросив музикантів відвідати колишній концтабір в Дахау, "щоб на місці поінформувати (їх, - Ред.) про жахіття вчинені націонал-соціалістами".

У "жадобі показати якомога більше кривавих сцен німецької історії" учасники колективу "не зупиняються ні перед чим, включаючи німецькі концтабори", обурюється з приводу кліпа Rammstein віце-президент Міжнародного комітету колишніх в'язнів Освенциму Крістоф Гойбнер (Christoph Heubner). У колишніх в'язнів такі відео можуть викликати лише сором та відразу, зауважив Гойбнер, під час виступу, в п'ятницю 29 березня, в музеї "Аушвіц-Біркенау". Цінність художньої рефлексії про німецьку історію та Німеччину як батьківщину в цьому відео "набагато нижче нуля", підкреслив Гойбнер.

"Deutschland" - пісня, в якій чітко сформульоване двояке ставлення до країни й до того, що в своєму історичному розвитку ця країна зробила, так прокоментував кліп для DW професор Треббе. Але прагнення без будь-яких застережень поставити епоху націонал-соціалізму в один ряд з Карлом Великим цілком заслуговує на критику, вважає Треббе. Тим паче, коли йдеться про Німеччину, яка несе особливу відповідальність за збереження пам'яті про злочини нацистів.

Реакція в ЗМІ: "Чітко спланована провокація"

Більшість ЗМІ прохолодно або негативно відізвались про нову роботу Rammstein, назвавши її "чітко спланованою провокацією", "пасткою". Хтось вважає, що у відеокліпі на сингл "Deutschland" група помітно дистанціювалася від націонал-соціалізму, хтось - що не дуже, але більшість коментаторів зійшлися на думці, що Rammstein, створена в 1994 році, залишилась вірною собі у використанні "провокацій як промоакцій" і так само, як раніше, не готова нести за них відповідальність. Від коментарів з приводу їхнього відео учасники Rammstein утримуються.

А от за успіх нового альбому і концертного туру групи можна не хвилюватися: більшість квитків на 30 майбутніх концертів розкуплено, як, наприклад, у Москві і в Санкт-Петербурзі, де Rammstein виступатимуть цього літа.